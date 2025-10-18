Tras el regreso de Amaia Montero, La Oreja de Van Gogh anunció gira

La Oreja de Van Gogh volverá a los escenarios tras el regreso de Amaia Montero. El viernes, la icónica banda española confirmó que saldrá de gira 2026

A través de sus redes sociales, la banda española anunció que saldrán de gira el próximo año. “Volver a estar juntos es mágico para nosotros y de verdad que necesitamos expresarlo sobre el escenario”, indicó el grupo.

La gira, titulada Tantas cosas que contar, comenzará en mayo y promete ser un recorrido por los grandes éxitos de la agrupación, además de celebrar 25 años de su emblemático álbum El viaje de Copperport.

“Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora”, señaló la banda en sus redes sociales.

En total, serán 15 conciertos en ciudades como Bilbao, Albacete, Murcia, Sevilla, Fuengirola, Gijón, Donostia, Santander, Valladolid, Valencia, A Coruña, Zaragoza, Barcelona y Pamplona.

Las entradas para estos conciertos estarán disponibles a partir del lunes 20 de octubre a través de la web oficial del grupo.

Esta semana, la histórica vocalista de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, confirmó su regreso a la emblemática banda española, tras 18 años de haber dejado el grupo.

La noticia fue compartida por la banda española a través de un comunicado en su página web con el que puso fin a los rumores sobre el esperado regreso de la cantante de 49 años de edad.

En 2007, Amaia Montero decidió dejar La Oreja de Van Gogh tras una década como vocalista del grupo para comenzar una carrera como solista y explorar nuevos horizontes artísticos fuera del grupo que la lanzó a la fama.

