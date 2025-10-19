5 famosos que son Libra y cumplen años hoy, 19 de octubre

Regidos por Venus, los nacidos bajo el signo de Libra se caracterizan por su encanto natural, su sentido de la justicia y su capacidad para buscar la armonía en todo lo que los rodea. Son personas sociables, diplomáticas y con una sensibilidad estética que suele reflejarse en su profesión o estilo de vida.

Este signo de aire, que rige del 23 de septiembre al 22 de octubre, destaca por su elegancia y su talento para conectar con los demás, tanto en el arte como en las relaciones personales. Y este 19 de octubre, varios talentos del espectáculo y el deporte comparten la dicha de soplar velas bajo la influencia de Libra.

Artistas que cumplen años hoy 19 de octubre

Omar Gooding

Actor y rapero estadounidense, Omar Gooding cumple 49 años. Inició su carrera en la televisión juvenil de los noventa con Hangin’ with Mr. Cooper y Smart Guy. Luego destacó en Baby Boy y Family Time, demostrando versatilidad y carisma heredados de una familia de artistas.

Como buen Libra, Gooding proyecta equilibrio entre humor y seriedad. Es empático, comunicativo y tiene un fuerte sentido de la lealtad. Su estilo relajado y sociable refleja el encanto natural de este signo de aire, amante del diálogo y la conexión emocional.

Evander Holyfield

El excampeón mundial de boxeo Evander Holyfield cumple 63 años. Recordado por sus combates épicos ante Mike Tyson y Riddick Bowe, es uno de los grandes nombres del deporte. Su disciplina y fuerza lo consolidaron como leyenda de los pesos pesados.

Aunque su carrera fue intensa, Holyfield refleja la calma y diplomacia propias de Libra. Es justo, perseverante y prefiere resolver los conflictos con equilibrio. Su serenidad fuera del ring demuestra la búsqueda de armonía que define a este signo.

Gillian Jacobs

La actriz estadounidense Gillian Jacobs celebra 42 años. Es reconocida por su papel como Britta Perry en la serie Community y por sus interpretaciones en producciones como Love y Ibiza. Su talento combina frescura, humor y una notable profundidad emocional.

Como Libra, Jacobs destaca por su empatía y creatividad. Su sensibilidad artística la impulsa a elegir personajes con matices humanos. Tiene una energía amable, diplomática y una natural inclinación por conectar desde la autenticidad y el equilibrio emocional.

Desmond Harrington

El actor Desmond Harrington cumple 49 años. Alcanzó fama con su papel de Joey Quinn en Dexter y participó en producciones como Gossip Girl y Wrong Turn. Su presencia discreta pero sólida lo mantiene vigente en televisión y cine.

En él se refleja la elegancia y autocontrol típicos de Libra. Es reservado, equilibrado y posee una serenidad magnética. Harrington encarna la armonía entre fuerza y sensibilidad, rasgo característico de los nacidos bajo este signo.

Jon Favreau

Jon Favreau, de 59 años, es actor, director y productor. Se consolidó en Hollywood con películas como Iron Man y El libro de la selva, además de ser el creador de The Mandalorian. Su visión innovadora lo ha convertido en referente del cine moderno.

Favreau muestra el talento cooperativo y el liderazgo justo de Libra. Busca la belleza en la creación y el equilibrio en sus proyectos. Su enfoque diplomático y creativo refleja la esencia del signo: transformar con armonía, estética y colaboración.