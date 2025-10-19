María Antonieta de las Nieves se despidió de La Chilindrina

María Antonieta de las Nieves, la icónica actriz que dio vida a La Chilindrina en El Chavo del 8, se despidió oficialmente de su emblemático personaje tras más de 50 años de carrera.

La decisión llega luego de una grave crisis de salud que sufrió en agosto durante un viaje a Perú, donde padeció una baja de sodio causada por un deterioro neurológico debido a una sobremedicación que la llevó a tomar hasta 19 pastillas al día y le ocasionó dificultades para hablar y convulsiones.

Tras la complicación de salud, la actriz expresó en el podcast de Matilde Obregón que “La Chilindrina ya se fue, se fue en Perú”.

“Como estaba yo de entregada en el circo con funciones diarias, ya no”, dijo sobre su espectáculo circense Aquí está La Chilindrina.

La actriz dijo que, aunque podría aparecer en algún comercial o promocional, no volverá a las intensas giras y funciones al circo que llegaban a ser hasta tres diarias.

María Antonieta explicó que nunca había descansado y que ahora busca disfrutar de la calma, estar en casa y reposar.

En agosto, María Antonieta de las Nieves fue hospitalizada de emergencia durante una visita a Perú debido a una fuerte crisis de ansiedad que derivó en un deterioro neurológico.

La actriz de 78 años presentó síntomas preocupantes como dificultad para hablar con fluidez, problemas para tragar saliva y episodios de desorientación que alarmaron a sus familiares y allegados.

De regreso en México, fue hospitalizada durante una semana e inició un proceso de recuperación que incluyó rehabilitación y cuidados permanentes, con enfermeras.

La hija de la actriz, Verónica Fernández, contó hace poco en el podcast de Matilde Obregón que su madre llegó a tomar hasta 19 pastillas al día, con la intención de mejorar su estado físico, pero la combinación resultó contraproducente.

Conocida por su papel en la icónica serie mexicana El Chavo del 8, transmitida en más de 50 países, La Chilindrina se consolidó como un referente del humor familiar desde la década de 1970. Su personaje, caracterizado por la ternura y picardía infantil, marcó a generaciones enteras y perdura aún hoy con gran popularidad en televisión y plataformas digitales.

