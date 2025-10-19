Mark Savaya, conocido empresario del cannabis, es nombrado como enviado especial para Irak

Donald Trump anunció este domingo el nombramiento de Mark Savaya como enviado especial para Irak, un empresario del sector del cannabis conocido por ser un firme seguidor del mandatario.

Mark Savaya es el propietario de una cadena de dispensarios y conocido organizador de eventos a favor del presidente republicano, fue designado para el cargo diplomático mediante un anuncio en Truth Social.

“Me complace anunciar que Mark Savaya será el Enviado Especial a la República de Irak. Su profundo conocimiento de la relación entre Irak y Estados Unidos, así como sus conexiones en la región, contribuirán a promover los intereses del pueblo estadounidense”, declaró Trump.

I am deeply humbled, honored and grateful to President Donald J. Trump for appointing me as Special Envoy to the Republic of Iraq.



I am committed to strengthening the U.S.–Iraq partnership under President Trump’s leadership and guidance.



Thank you, Mr. President. 🇺🇸🇮🇶 pic.twitter.com/NdLq3BGmNC — Mark Savaya (@Mark_Savaya) October 20, 2025

“Mark fue una figura clave en mi campaña en Míchigan, donde él, junto con otros, ayudó a lograr una votación récord entre los musulmanes estadounidenses. ¡Felicitaciones, Mark!”, añadió el presidente.

Savaya ha ganado notoriedad por organizar eventos temáticos a favor del líder republicano, como la llamada “Red Party”.

Savaya lanzó una intensa campaña publicitaria para promocionar su empresa de cannabis, con grandes vallas colocadas por toda la ciudad de Detroit, lo que provocó peticiones al ayuntamiento para limitar ese tipo de anuncios.

Pese a ello, Trump insistió que “Su profundo conocimiento de las relaciones entre Estados Unidos e Irak y sus conexiones en la región contribuirá a promover los intereses del pueblo estadounidense”.

“Mark fue una figura clave en mi campaña en Michigan, donde él y otros contribuyeron a asegurar una votación récord entre los estados musulmanes”, insistió.

Desde su retorno a la Casa Blanca, Trump ha elegido para su equipo a leales defensores de sus posturas, por ejemplo, uno de los más fieles es su nominado a secretario de Estado, Marco Rubio.

En tanto, el petrolero Chris Wright, uno de los megadonantes del Partido Republicano, fue elegido para dirigir el Departamento de Energía, mientras el excomentarista Pete Hegseth, tal vez uno de los más controvertidos, se convirtió en secretario de Defensa.

