5 rituales de amor para la Luna nueva en Libra del 21 de octubre

La Luna Nueva en Libra del 21 de octubre de 2025 es uno de los momentos más mágicos del año para manifestar amor y armonía.

Libra, signo regido por Venus —el planeta del amor y la belleza—, nos invita a sanar vínculos, abrir el corazón y atraer relaciones más equilibradas.

Durante esta lunación, el universo impulsa nuevos comienzos emocionales.

Ya sea que busques reencontrarte con un ex, fortalecer tu relación o atraer a tu alma gemela, la energía de la Luna Nueva será tu aliada perfecta.

¿Por qué la Luna Nueva en Libra para las relaciones?

Las lunas nuevas son momentos de renacimiento y siembra de intenciones. En Libra, esta energía se enfoca en el amor, las relaciones y la conexión emocional.

Es una fase para reconciliar, equilibrar y abrir el corazón.

El mejor momento para realizar tus rituales será 48 horas antes y 48 horas después de la lunación.

Durante este período, la vibración de Venus y la influencia de Libra te ayudarán a crear un entorno energético ideal para el amor y la armonía.

A continuación, te mostramos 5 rituales de amor para esta lunación, según recomendaciones de astrólogos del sitio Astrology Answers.

Ritual 1: vela del nuevo amor

Si estás soltero y deseas atraer una nueva relación, este ritual de vela es ideal para ti.

Necesitarás: una vela roja o rosa y aceite esencial de lavanda, jazmín o rosa.

Cómo hacerlo

Programa tu vela: úntala con el aceite esencial mientras visualizas una luz rosa brillante que la envuelve.

Graba tu nombre o tus iniciales en la vela para personalizar su energía.

Enciéndela y visualiza el amor que deseas atraer: una relación sana, feliz y recíproca.

Si no puedes dejarla encendida continuamente, prende la vela unos minutos cada día hasta que se consuma.

Este ritual activa tu campo energético del amor y abre caminos para conocer a alguien compatible.

Ritual 2: para un reencuentro con un ex

Si sientes que aún hay una conexión pendiente con tu expareja, el ritual del frasco de miel puede ayudarte a sanar o reconectar.

Necesitarás: miel, un frasco de vidrio transparente y dos tiras de papel.

Cómo hacerlo

Escribe el nombre de tu ex nueve veces en una tira, y el tuyo en la otra.

Coloca ambos papeles juntos, con los nombres enfrentados.

Introdúcelos en el frasco y viértelos con miel hasta cubrirlos por completo.

Sostén el frasco y visualiza la reconciliación amorosa, con ambos felices y en paz.

Este ritual no manipula emociones, sino que invita a la dulzura y la comprensión mutua.

Ritual 3: fortalecer el amor existente

Si ya estás en una relación, la Luna Nueva en Libra es perfecta para reavivar la pasión y reforzar los lazos.

Necesitarás: una vela roja (pasión) o rosa (ternura) y una foto feliz de la pareja.

Cómo hacerlo

Graben sus nombres en la vela. Colóquenla sobre la fotografía. Enciéndanla y visualicen su relación floreciendo con comprensión y amor profundo.

Este ritual equilibra las emociones y renueva la conexión energética entre ambos.

Ritual 4: para la armonía en las relaciones

Este ritual sirve para mejorar la comunicación y eliminar tensiones en cualquier vínculo: amoroso, familiar o profesional.

Necesitarás: 3 velas: blanca, negra y azul claro; objetos que representen a las personas involucradas y aceite esencial de lavanda.

Cómo hacerlo

Unge las velas y los objetos con el aceite. Enciende primero la vela negra (para eliminar conflictos), luego la blanca (para purificar) y finalmente la azul (para la paz).

Visualiza una energía luminosa de calma y entendimiento envolviendo la relación.

Este ritual fomenta el perdón, el respeto y la estabilidad emocional.

Ritual 5: atraer nuevas personas o clientes

La Luna Nueva en Libra no solo favorece el amor romántico, también ayuda a expandir tu círculo social o profesional.

Necesitarás: un cristal (citrino, ágata azul o cuarzo transparente).

Cómo hacerlo

Limpia el cristal con luz solar y luz lunar o con sal marina durante 24 horas.

Sostenlo en tu mano no dominante y declara tus intenciones: atraer nuevas amistades, clientes o aliados.

Lleva el cristal contigo o colócalo bajo tu almohada para mantener la energía activa.

Consejos para potenciar los rituales

Realiza tus rituales entre el 19 y el 23 de octubre, cuando la energía lunar está más intensa.

Mantén pensamientos positivos: la manifestación funciona mejor desde la gratitud.

Escucha música suave, limpia tu espacio y mantén la intención clara en tu mente y corazón.

Preguntas: Rituales de amor para la Luna Nueva en Libra

¿Cuándo hacer los rituales de amor de la Luna Nueva en Libra?

Entre el 19 y el 23 de octubre de 2025, cuando la energía lunar está en su punto más poderoso.

¿Qué signo rige esta Luna Nueva?

Libra, signo del amor, la belleza y la armonía, regido por Venus.

¿Puedo hacer más de un ritual?

Sí, puedes combinar varios, siempre que cada uno tenga una intención clara y energía positiva.

¿Qué días son mejores para manifestar amor?

El 21 de octubre (día exacto de la Luna Nueva) y las 48 horas posteriores son ideales para cualquier ritual de amor.

