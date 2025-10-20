Horóscopo: qué será tu semana del 20 al 25 de octubre de 2025
El horóscopo semanal le dice a su signo del zodiaco qué le espera en esta semana de octubre en cuestiones de amor y dinero.
Aries
21/3 al 20/4
AMOR: Una etapa de plena sensualidad. Si su pareja le pide un respiro, dele libertad. Volverá con renovada pasión. Familia en orden.
DINERO: Obtiene lo que merece. La semana será exitosa en la medida en que se mantenga activo y bien informado.
CLAVE DE LA SEMANA: Sea obsesivo a la hora de hacer sus números.
Tauro
21/4 al 21/5
AMOR: Tierno encuentro aunque algo discontinuo. Lo cotidiano demanda una entrega total. Alguien que no se le parece será centro de su presente.
DINERO: La desorganización puede arruinar sus mejores propósitos. Serán sus colaboradores quienes cometan errores. Para prevenir lo mejor será controlar.
CLAVE DE LA SEMANA: Active su vida social. Los amigos impiden que se deprima.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Despídase de las certezas. Alguien altera su visión del mundo y de los afectos. Lo salvan de la rutina los juegos amorosos y el humor.
DINERO: Ventas y ganancias en ascenso. Muy buen trato con el entorno laboral, pero no pida al otro rendimiento perfecto.
CLAVE DE LA SEMANA: Cuide su imagen, sobre todo si está entre desconocidos.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: Todo su encanto al servicio de seducir. Le irá bien aunque esté algo intimidado. El secreto está en librarse de tantos pudores.
DINERO: Exceso de compromisos. Respirará aliviado cuando haya arribado a un puerto seguro. No se deje abrumar.
CLAVE DE LA SEMANA: Amíguese con personas que dejó de lado, pero que extraña.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: No espere respuestas lógicas en lo que atañe al corazón. Superconectado con los demás. No se juzgue ni juzgue, solo sienta.
DINERO: Es bueno que defienda sus ideas con firmeza, pero a la vez escuche lo que tengan para decirle.
CLAVE DE LA SEMANA: ¿Lo dejan con la palabra en la boca? ¡Hágase escuchar!
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: Entusiasmo y determinación. Alguien diferente lo lleva a dejar de lado su necesidad de seguridad. Preserve su espacio personal.
DINERO: Con ganas de hacer un alto en el camino, aunque tenga problemas menores que enfrentar. Soluciones creativas.
CLAVE DE LA SEMANA: Si da de corazón, pida que le retribuyan como corresponde.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: Buena convivencia gracias a su sana intención de hacer acuerdos. Debe enfrentarse con la dependencia emocional y los reproches.
DINERO: Sería bueno actualizarse y para ello conviene buscar quién lo oriente. Cuidará detalles que pasaba por alto.
CLAVE DE LA SEMANA: Huir es mala política. Enfrente las situaciones.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Compartir lo bueno de la existencia es la regla. Actúa con madurez para poner orden en casa. Protegido y contento con lo que tiene.
DINERO: Progresará en su profesión no solo por tener talento sino también por su solidaridad con los demás. No decaiga.
CLAVE DE LA SEMANA: Si en verdad cree tener razón, juéguese por sus ideas.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Dudará entre seguir adelante pese a sus dudas o tomar una decisión drástica. No se apure a elegir. Alguien esencial lo reconforta.
DINERO: Frena a tiempo, antes de cometer un error. Demuestra que es el mejor cuando pretendan ponerlo a prueba.
CLAVE DE LA SEMANA: No se deje llevar por mezquindades. Juegue limpio.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: Cierta desconexión afectiva. Comentarios inocentes lo ofenden, tal vez porque antiguos conflictos de pareja lo ponen a la defensiva.
DINERO: Dialoga con asociados y colaboradores. Lo mejor es ser claro, conciso y todo lo sincero que pueda.
CLAVE DE LA SEMANA: Si lo presionan enfrentarán un contraataque eficaz.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Su gente responderá bien en situaciones delicadas. Esa lealtad lo hará muy feliz. Evite tomar una decisión a las apuradas y acertará.
DINERO: Le costará ganarse un lugar en el mundo del trabajo. Insista y saldrá adelante en algo que antes creía imposible.
CLAVE DE LA SEMANA: Defienda sus intereses porque nadie más los defenderá.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Sabrá ganar los favores de un corazón esquivo. Si invaden su intimidad tiene que resguardarse pero sin ponerse en evidencia.
DINERO: Responde a las exigencias de estudio o de trabajo sin esfuerzo y en forma eficiente. Una productiva vida social.
CLAVE DE LA SEMANA: No pierda el dominio de sí mismo y superará las pruebas.
Por Kirón