Horóscopo: qué será tu semana del 20 al 25 de octubre de 2025

El horóscopo semanal le dice a su signo del zodiaco qué le espera en esta semana de octubre en cuestiones de amor y dinero.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Una etapa de plena sensualidad. Si su pareja le pide un respiro, dele libertad. Volverá con renovada pasión. Familia en orden.

DINERO: Obtiene lo que merece. La semana será exitosa en la medida en que se mantenga activo y bien informado.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea obsesivo a la hora de hacer sus números.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Tierno encuentro aunque algo discontinuo. Lo cotidiano demanda una entrega total. Alguien que no se le parece será centro de su presente.

DINERO: La desorganización puede arruinar sus mejores propósitos. Serán sus colaboradores quienes cometan errores. Para prevenir lo mejor será controlar.

CLAVE DE LA SEMANA: Active su vida social. Los amigos impiden que se deprima.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Despídase de las certezas. Alguien altera su visión del mundo y de los afectos. Lo salvan de la rutina los juegos amorosos y el humor.

DINERO: Ventas y ganancias en ascenso. Muy buen trato con el entorno laboral, pero no pida al otro rendimiento perfecto.

CLAVE DE LA SEMANA: Cuide su imagen, sobre todo si está entre desconocidos.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Todo su encanto al servicio de seducir. Le irá bien aunque esté algo intimidado. El secreto está en librarse de tantos pudores.

DINERO: Exceso de compromisos. Respirará aliviado cuando haya arribado a un puerto seguro. No se deje abrumar.

CLAVE DE LA SEMANA: Amíguese con personas que dejó de lado, pero que extraña.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: No espere respuestas lógicas en lo que atañe al corazón. Superconectado con los demás. No se juzgue ni juzgue, solo sienta.

DINERO: Es bueno que defienda sus ideas con firmeza, pero a la vez escuche lo que tengan para decirle.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Lo dejan con la palabra en la boca? ¡Hágase escuchar!

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Entusiasmo y determinación. Alguien diferente lo lleva a dejar de lado su necesidad de seguridad. Preserve su espacio personal.

DINERO: Con ganas de hacer un alto en el camino, aunque tenga problemas menores que enfrentar. Soluciones creativas.

CLAVE DE LA SEMANA: Si da de corazón, pida que le retribuyan como corresponde.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Buena convivencia gracias a su sana intención de hacer acuerdos. Debe enfrentarse con la dependencia emocional y los reproches.

DINERO: Sería bueno actualizarse y para ello conviene buscar quién lo oriente. Cuidará detalles que pasaba por alto.

CLAVE DE LA SEMANA: Huir es mala política. Enfrente las situaciones.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Compartir lo bueno de la existencia es la regla. Actúa con madurez para poner orden en casa. Protegido y contento con lo que tiene.

DINERO: Progresará en su profesión no solo por tener talento sino también por su solidaridad con los demás. No decaiga.

CLAVE DE LA SEMANA: Si en verdad cree tener razón, juéguese por sus ideas.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Dudará entre seguir adelante pese a sus dudas o tomar una decisión drástica. No se apure a elegir. Alguien esencial lo reconforta.

DINERO: Frena a tiempo, antes de cometer un error. Demuestra que es el mejor cuando pretendan ponerlo a prueba.

CLAVE DE LA SEMANA: No se deje llevar por mezquindades. Juegue limpio.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Cierta desconexión afectiva. Comentarios inocentes lo ofenden, tal vez porque antiguos conflictos de pareja lo ponen a la defensiva.

DINERO: Dialoga con asociados y colaboradores. Lo mejor es ser claro, conciso y todo lo sincero que pueda.

CLAVE DE LA SEMANA: Si lo presionan enfrentarán un contraataque eficaz.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Su gente responderá bien en situaciones delicadas. Esa lealtad lo hará muy feliz. Evite tomar una decisión a las apuradas y acertará.

DINERO: Le costará ganarse un lugar en el mundo del trabajo. Insista y saldrá adelante en algo que antes creía imposible.

CLAVE DE LA SEMANA: Defienda sus intereses porque nadie más los defenderá.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Sabrá ganar los favores de un corazón esquivo. Si invaden su intimidad tiene que resguardarse pero sin ponerse en evidencia.

DINERO: Responde a las exigencias de estudio o de trabajo sin esfuerzo y en forma eficiente. Una productiva vida social.

CLAVE DE LA SEMANA: No pierda el dominio de sí mismo y superará las pruebas.

Por Kirón