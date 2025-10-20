Avión de carga derrapa y choca con patrulla en Hong Kong; se reportan dos muertos

Un avión de carga se salió de la pista norte del Aeropuerto Internacional de Hong Kong la madrugada del lunes, chocó contra un vehículo terrestre y aterrizó parcialmente en el mar, matando a dos personas en el proceso.

Según medios locales, aproximadamente a las 3.50 a. m., el vuelo EK9788 de Emirates procedente de Dubai se desvió de la pista durante el aterrizaje y chocó contra una patrulla de seguridad en el proceso, según la policía.

El avión, un carguero Boeing 747, no logró frenar a tiempo y aterrizó en las aguas cercanas a la pista norte del aeropuerto, pero con el tren de aterrizaje aún en tierra. Los informes iniciales sugirieron que el avión derribó el vehículo terrestre al mar.

A #Boeing 747 cargo jet on flight #EK9788 from Dubai skidded off the north runway at Hong Kong International Airport early Monday, plunging into the sea and killing two ground-vehicle occupants.



All four crew aboard were rescued while Hong Kong's aviation authority is initiating… pic.twitter.com/tbWb9VdkM1 — Bridging News (@BridgingNews_) October 20, 2025

Dos hombres a bordo del vehículo de seguridad fueron reportados inicialmente como desaparecidos. Uno, de 30 años, fue rescatado del mar por buzos de rescate y se confirmó su muerte en el lugar a las 5:55 a. m. El otro, de 41 años, fue trasladado al Hospital North Lantau y se confirmó su muerte a las 6:26 a. m.

En tanto, se mencionó que los cuatro miembros de la tripulación a bordo del avión fueron rescatados y trasladados al hospital, según la policía.

La Autoridad Aeroportuaria de Hong Kong informó que las operaciones de rescate comenzaron inmediatamente después del incidente y que se activó el Centro de Emergencias Aeroportuarias. La pista norte del aeropuerto está cerrada.

Emirates informó que el avión fue arrendado con tripulación y operado por ACT Airlines, con sede en Turquía. En este tipo de arrendamiento, la compañía que suministra el avión también se encarga de la tripulación, el mantenimiento y el seguro. Emirates indicó que no había carga a bordo.

La pista Norte del Aeropuerto Internacional de Hong Kong, uno de los más concurridos del mundo, por lo que fue cerrada debido al accidente, dijo el Departamento de Aviación Civil.

Sigue leyendo:

· Nuevo ataque ruso en el este de Ucrania deja al menos 24 muertos

· Rusia ataca por primera vez el edificio del Gabinete, la sede del gobierno de Ucrania

· EE.UU. recortaría ayuda militar a países vecinos de Rusia