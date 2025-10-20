Colombia llama a consultas a su embajador en EE.UU. tras crisis bilateral entre Trump y Petro

El Gobierno de Colombia llamó este lunes a consultas a su embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña, ante la nueva crisis en la relación bilateral por las críticas del presidente Gustavo Petro al hundimiento de lanchas supuestamente cargadas de drogas en el mar Caribe y la suspensión de la ayuda financiera de Washington, anunciada por su homólogo Donald Trump.

“La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy informa a la opinión pública que, Daniel García-Peña, embajador de Colombia ante los Estados Unidos de América ha sido llamado a consultas por parte del presidente Gustavo Petro Urrego y ya se encuentra en Bogotá”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En las “próximas horas” el Gobierno de Petro “informará las decisiones tomadas al respecto”, dijo la cancillería en su comunicado.

La relación entre ambos países, que históricamente fueron aliados, entró en sus horas más bajas con la llegada de Trump a la Casa Blanca con el primer presidente izquierdista en la historia de Colombia a la Casa de Nariño.

