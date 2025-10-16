Renuncia el comandante militar que supervisa los ataques de EE.UU. cerca de Venezuela

El almirante que supervisa el Comando Sur de Estados Unidos y que tiene la responsabilidad de las fuerzas en el Caribe, donde Estados Unidos ha llevado a cabo múltiples ataques contra presuntos cárteles de la droga frente a las costas de Venezuela, se retira un año después de su mandato, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una publicación en las redes sociales el jueves.

El almirante Alvin Holsey asumió el mando sur del Ejército de Estados Unidos a finales del año pasado, un puesto que normalmente dura tres años.

Hegseth no reveló el motivo de su traslado, sino que expresó su más profunda gratitud al almirante por sus 37 años de servicio y le atribuyó un legado de excelencia operativa y visión estratégica. Hegseth reconoció el traslado minutos después de que The New York Times informara que se esperaba que Holsey dejara el cargo prematuramente.

The New York Times reportó que un funcionario estadounidense anónimo dijo que Holsey “había expresado su preocupación por la misión y los ataques a los presuntos barcos cargados de droga”.

“En nombre del Departamento de Guerra, extendemos nuestro más profundo agradecimiento al Almirante Alvin Holsey por sus más de 37 años de distinguido servicio a nuestra nación mientras planea retirarse a fin de año”, dijo Hegseth en su publicación en X.

La noticia de la inminente partida del almirante ocurre tras el anuncio de Trump del martes de que fuerzas estadounidenses habían abatido a seis personas sospechosas de tráfico de drogas en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela.

El ataque marcó al menos la quinta operación de este tipo desde septiembre, con casi 30 muertes, según informaron Trump y Hegseth.

Esto también ocurre un día después de que el presidente Donald Trump declarara públicamente que había autorizado a la CIA a operar en Venezuela para frenar el flujo de drogas y migrantes.

Se desconoce el motivo de la repentina jubilación de Holsey y su breve periodo al frente del Comando Sur. Anteriormente se había desempeñado como subdirector del Comando Sur.

