¿Cuáles fueron los servicios que se vieron afectados por la caída de Amazon AWS?

Los usuarios de numerosos servicios y aplicaciones en línea, incluyendo juegos como Fortnite, la asistente virtual Alexa y redes sociales como Snapchat, experimentaron este lunes una caída masiva en sus servicios. La causa principal fue una interrupción significativa en Amazon Web Services (AWS), el gigante de la infraestructura en la nube que sostiene gran parte de internet hoy en día.

Este fallo comenzó en horas de la mañana y generó problemas de conexión y funcionamiento en múltiples plataformas digitales a nivel global. La caída afectó no solo a videojuegos y apps de comunicación, sino también a servicios bancarios y otras aplicaciones esenciales, evidenciando la dependencia crítica que tienen muchas empresas en la nube de AWS para operar con normalidad. Mientras los equipos técnicos de Amazon trabajan para restaurar el servicio, millones de usuarios siguen enfrentando interrupciones.

AWS, que ofrece capacidades de cómputo, almacenamiento y bases de datos a empresas y aplicaciones, sufrió un problema crítico en su región más importante, la US-EAST-1 en Virginia del Este, donde se registraron un aumento significativo en las tasas de error y latencia que afectaron a múltiples clientes y servicios digitales, causando el cierre temporal o mal funcionamiento de productos y plataformas muy reconocidas.

Entre los afectados destacan Fortnite, el popular videojuego en línea de Epic Games; Alexa, el asistente inteligente de Amazon; y Snapchat, la red social de mensajes efímeros. Otros servicios impactados incluyen Roblox, Canva, Duolingo, Zoom, además de aplicaciones financieras y bancarias como BBVA, Santander, y plataformas de pago como VISA. Incluso plataformas de criptomonedas como Coinbase o apps de movilidad y comunicación sufrieron interrupciones.

¿Qué se sabe hasta ahora del incidente en AWS?

AWS lanzó un comunicado reconociendo que existen “aumentos significativos en las tasas de error y latencia” en varios de sus servicios dentro de la región US-EAST-1, e informó que sus equipos técnicos están trabajando “en múltiples frentes para acelerar la recuperación”. Sin embargo, hasta el momento, no se ha divulgado un motivo exacto de la falla ni un tiempo estimado para la solución completa.

Usuarios en Reddit reportaron que Alexa dejó de responder preguntas básicas o ejecutar comandos, y funciones elementales como alarmas programadas dejaron de funcionar. Fortnite y otras plataformas tuvieron que suspender servicios en línea, afectando a millones de jugadores. Snapchat y otras aplicaciones sociales experimentaron desconexiones o problemas técnicos masivos.

La gran mayoría de los problemas se centraron en Estados Unidos, aunque también se reportaron afectaciones en Europa, América Latina y otras partes del mundo, mostrando el nivel de dependencia global sobre la infraestructura de AWS para operar servicios digitales esenciales a diario.

Además de plataformas de entretenimiento y comunicación, sectores financieros, minoristas, y educativos también enfrentaron graves inconvenientes. Por ejemplo, apps bancarias y procesadoras de pagos mostraron interrupciones que generaron preocupación en usuarios sobre operaciones en curso, aunque algunas entidades aseguraron que los fondos están seguros.

Mientras AWS continúa trabajando para restablecer completamente sus servicios, usuarios de todo el mundo experimentan interrupciones que afectan tanto entretenimiento como productividad diaria. Esta situación está en desarrollo y el sector tecnológico observa con atención las decisiones que tomará Amazon para evitar que una caída de estas dimensiones vuelva a ocurrir.

