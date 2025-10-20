Marshalls se prepara para abrir 9 nuevas tiendas: ¿Dónde y cuándo?

Con la finalidad de seguir expandiendo su negocio y posicionarse a la par de la competencia, la cadena minorista estadounidense Marshalls informó recientemente a través de su sitio web que planea la apertura de nueve tiendas más.

La minorista de tiendas departamentales especializada en descuentos en ropa y artículos para el hogar, propiedad también TJ Maxx, HomeGoods, Sierra y HomeSense detalló que su intención con estas aperturas es consolidar al menos 1,300 tiendas más a nivel mundial.

La compañía en este sentido detalló dónde estarán ubicados sus nuevos locales, indicando además sus días de apertura:

23 de octubre: 2100 N. Snelling Ave., Roseville, Minnesota.

23 de octubre: 200 New Hartford Rd., Unidad 1, Winsted, Connecticut.

30 de octubre: 925 West College St., Marshall, Missouri.

30 de octubre: 1375 Rocking West Drive, Bishop, California.

6 de noviembre: 543 Whittington Dr., Madisonville, Kentucky.

13 de noviembre: 1480 US Hwy 211 W., Luray, Virginia.

13 de noviembre: 466 Hwy 53 Este, Calhoun, Georgia.

13 de noviembre: 919 N 14th St., Leesburg, Florida.

El minorista fundado hace 69 años con sede principal en Beverly, Massachusetts, señaló en su segundo informe trimestral que hasta los momentos cuenta con 1,340 tiendas TJ Maxx, y según el CEO de TJX, Ernie Herrman este año se ha visto un aumento neto de 34 tiendas en los Estados Unidos en todas sus marcas.

