Ana Patricia Gámez presenta demanda de divorcio; esto es lo que exige a Luis Carlos Martínez

El mundo del entretenimiento se sacudió este martes con la noticia del divorcio entre la presentadora Ana Patricia Gámez y el padre de sus hijos, Luis Carlos Martínez. Según documentos legales filtrados, la demanda de divorcio interpuesta por Gámez revela detalles personales y financieros sorprendentes de su separación.

En la demanda, Ana Patricia asegura que el matrimonio está “irremediablemente disuelto” y que, durante los últimos años, ha sido ella quien ha sostenido tanto emocional como económicamente a su familia. Además, se establece que la custodia de los hijos menores será compartida entre ambos padres, pero si no logran un acuerdo, será el tribunal quien dicte el plan de crianza conforme a las leyes del estado de Florida.

Ana Patricia Gámez pide control total de sus empresas

El documento también señala tensiones económicas, con Ana Patricia acusando a Luis Carlos de mal manejo de los fondos matrimoniales y de ocultar ingresos de su negocio familiar. Por este motivo, la presentadora solicita tener control total sobre sus empresas y pide que el tribunal le permita tomar decisiones sin restricciones. La demanda también incluye una petición de pensión alimenticia y apoyo financiero permanente por parte de Martínez.

Uno de los puntos más críticos de la separación es el hogar conyugal, en el cual Ana Patricia aún reside con sus hijos. Ella asegura que la convivencia se ha vuelto “hostil” y solicita la posesión exclusiva de la vivienda, ya que considera que mantener la situación actual ya no es lo mejor para sus hijos.

En cuanto a los bienes conyugales, Ana Patricia ha solicitado una distribución desigual, argumentando que su aportación material fue determinante para el mantenimiento del patrimonio familiar. Además, la demanda revela que la reducción en sus ingresos tras la finalización de su contrato con Univision ha complicado aún más su situación financiera.

Este escandaloso divorcio ha sacudido las redes sociales y mantiene a los fans pendientes de las siguientes noticias sobre la separación de la famosa pareja.

Las exigencias de Ana Patricia Gámez

Divorcio : Ana Patricia solicita la disolución del matrimonio, alegando que ya está irremediablemente roto.

: Ana Patricia solicita la disolución del matrimonio, alegando que ya está irremediablemente roto. Custodia compartida : Quiere un plan de crianza que otorgue responsabilidad parental compartida con Luis Carlos, promoviendo el bienestar de sus hijos.

: Quiere un plan de crianza que otorgue responsabilidad parental compartida con Luis Carlos, promoviendo el bienestar de sus hijos. Manutención infantil : Solicita que ambos padres contribuyan a los gastos de sus hijos, incluyendo niñera, colegiatura y actividades extracurriculares.

: Solicita que ambos padres contribuyan a los gastos de sus hijos, incluyendo niñera, colegiatura y actividades extracurriculares. Distribución de bienes : Exige una distribución desigual de los bienes conyugales debido a sus aportes materiales y sospechas de mal manejo financiero por parte de su esposo.

: Exige una distribución desigual de los bienes conyugales debido a sus aportes materiales y sospechas de mal manejo financiero por parte de su esposo. Control de sus empresas : Pide que se le otorgue control total sobre sus negocios, excluyendo a Luis Carlos de cualquier participación.

: Pide que se le otorgue control total sobre sus negocios, excluyendo a Luis Carlos de cualquier participación. Pensión alimenticia : Solicita apoyo financiero temporal, retroactivo y permanente, además de que Luis Carlos contrate un seguro de vida a su favor.

: Solicita apoyo financiero temporal, retroactivo y permanente, además de que Luis Carlos contrate un seguro de vida a su favor. Vivienda exclusiva: Busca la posesión exclusiva del hogar conyugal debido a que la convivencia actual se ha vuelto “hostil” para la familia.

