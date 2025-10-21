Arizona demanda para obligar al presidente de la Cámara a juramentar a Adelita Grijalva

La fiscal general de Arizona ha interpuesto una demanda para obligar al presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a jurar el cargo de Adelita Grijalva, la demócrata que ganó unas elecciones especiales al Congreso en septiembre.

Grijalva fue elegida el 23 de septiembre en el distrito sur de Arizona que su padre, Raúl Grijalva, ocupó hasta su fallecimiento a principios de este año.

Kris Mayes, la fiscal general demócrata de Arizona, había prometido demandar si Johnson no permitía que Grijalva comenzara su trabajo. El 14 de octubre envió una carta a Johnson exigiéndole que programara una juramentación en dos días, lo cual no ocurrió.

Johnson, republicano de Luisiana, ha dicho que le otorgará un escaño a Grijalva una vez que los demócratas del Senado acuerden reabrir el gobierno. Sin embargo, ambos partidos llevan semanas sin comunicarse y no hay indicios de cuándo podría terminar el cierre del gobierno.

La demanda argumenta que la demora de la presidenta de la Cámara de Representantes priva a los 813,000 residentes del 7.º Distrito de Arizona de representación en el Congreso.

La demanda incluye al estado de Arizona y a la propia Grijalva como demandantes, y a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, así como al secretario de la Cámara y al sargento de armas, como demandados.

“Al impedir que Adelita Grijalva preste juramento al cargo, [Johnson] está sometiendo al 7.º Distrito de Arizona a impuestos sin representación. No permitiré que los arizonenses sean silenciados ni tratados como ciudadanos de segunda clase en su propia democracia”, declaró Mayes en un comunicado de prensa que anunciaba la demanda.

Grijalva, quien ha ocupado cargos locales en Arizona durante décadas, viajó a Washington a principios de octubre con la expectativa de jurar su cargo y comenzar su nuevo trabajo.

Hasta ahora, Johnson se ha negado a programar una juramentación para ella, lo que le impide usar su oficina o acceder a partes del Capitolio designadas para miembros del Congreso sin escolta.

“Quiero ir a trabajar y no puedo”, dijo Grijalva a principios de octubre.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York, y otros demócratas han argumentado que Johnson está demorando la designación de Grijalva porque ella representa la firma número 218, y última, en una petición de liberación necesaria para forzar una votación en la Cámara para obligar al Departamento de Justicia a publicar todos sus archivos relacionados con la investigación de Jeffrey Epstein.

Sigue leyendo:

· Decenas de organizaciones urgen a líder republicano juramentar a Adelita Grijalva

· Candidata demócrata Adelita Grijalva ganó las elecciones especiales al Congreso por Arizona

· Caucus Hispano exige acelerar la toma de posesión de Adelita Grijalva como representante por Arizona