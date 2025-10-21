Volvió a pasar: Ford retira más de 600,000 autos por fallas

Ford vuelve a estar en el centro de atención tras anunciar un retiro masivo de vehículos que supera las 600,000 unidades.

Lee también: Toyota GR Corolla 2026: probamos el Toyota más divertido

El comunicado, emitido en la tercera semana de octubre de 2025, detalla dos campañas de seguridad independientes que afectan tanto a deportivos Mustang como a camionetas Super Duty. Aunque la empresa subraya que la medida es preventiva, los defectos podrían representar riesgos serios para los conductores.

Puedes leer: ¿Por qué nunca deberías empujar un carro automático?

Durante los últimos años, Ford ha reforzado sus protocolos de control de calidad y ampliado su equipo de ingenieros especializados en seguridad. La compañía insiste en que los llamados a revisión son una señal de responsabilidad, no de descuido, y que su objetivo es “detectar y resolver cualquier posible defecto antes de que cause daños”.

Dos fallas críticas en modelos populares

El primer problema involucra a los Ford Mustang producidos entre 2015 y 2017, en los cuales se ha identificado una posible corrosión en los cables de los pretensores de los cinturones de seguridad delanteros. Este deterioro ocurre por la exposición constante a la humedad y las sales utilizadas en carreteras durante el invierno.

Si el cable se llega a romper, el cinturón podría fallar al momento de un impacto, comprometiendo la protección de los ocupantes. Según la marca, la revisión incluirá la sustitución de componentes y la inspección de posibles daños estructurales en el área afectada.

El segundo caso afecta a las camionetas Ford Super Duty F-250, F-350 y F-450 fabricadas entre 2020 y 2022, equipadas con el sistema de cámara de visión de 360 grados. En algunos vehículos, la imagen trasera podría no mostrarse correctamente al cambiar de marcha o bajo ciertas condiciones de luz, lo que eleva el riesgo de colisiones durante maniobras de estacionamiento.

Referencia de la Ford Ranger Super Duty 2025. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Ambas campañas forman parte del esfuerzo global de Ford por mejorar la seguridad activa y pasiva de sus modelos, especialmente en vehículos con un alto volumen de ventas y uso profesional.

Más de 600,000 vehículos llamados a revisión

El retiro afecta a 332,778 unidades del Ford Mustang de los años mencionados, y a 291,901 camionetas Super Duty, para un total de 624,679 vehículos en el mercado estadounidense y canadiense. Las reparaciones se realizarán sin costo alguno para los propietarios, que recibirán las piezas o actualizaciones necesarias directamente en concesionarios autorizados.

Estos modelos, reconocidos por su potencia y fiabilidad, son también algunos de los más emblemáticos de la marca. En el caso del Mustang, Ford busca evitar que un ícono deportivo se vea opacado por fallas técnicas. En cuanto a las Super Duty, esenciales en trabajos industriales y agrícolas, la marca subraya que el mantenimiento de sus sistemas de asistencia visual es clave para reducir accidentes laborales.

El recall se suma a otros anuncios recientes. Solo en 2024, Ford había retirado casi 700,000 unidades de los Bronco Sport y Escape por riesgo de fuga de combustible, y más de 850,000 modelos Ford y Lincoln por fallos eléctricos. En total, más de 2.7 millones de vehículos fueron llamados a revisión ese año, lo que consolidó a la empresa como una de las más activas en medidas de corrección preventiva.

El volante del Ford Mustang Mach-E 2025. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

¿Qué deben hacer los propietarios?

Ford ha publicado una guía clara para los dueños de vehículos potencialmente afectados. Las notificaciones comenzarán a enviarse por correo a finales de octubre de 2025.

En el caso de los Mustang, la segunda comunicación —con la solución definitiva— se espera para enero de 2026. Las reparaciones incluirán el reemplazo de anclajes metálicos y el aislamiento de zonas propensas a corrosión.

Por su parte, los propietarios de Super Duty podrán acceder a una actualización de software en marzo de 2026, que corregirá la falla de visualización en las cámaras. Todo el proceso será completamente gratuito y podrá realizarse en cualquier distribuidor autorizado.

Mientras tanto, los usuarios pueden verificar si su vehículo está afectado ingresando el número de identificación (VIN) en el portal oficial de Ford o en el sitio web de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA). Esta medida preventiva permite confirmar la inclusión en la campaña y programar una cita de servicio de manera anticipada.

Seguir leyendo:

Ferrari SC40: el homenaje moderno al legendario F40

Bolt EV 2027: conoce el eléctrico accesible de Chevrolet

Otro país le cobrará impuestos a Tesla y a Elon Musk