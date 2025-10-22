Condenan a británico que violaba a influencers tras engañarlas con blanqueamientos dentales

Un hombre del Reino Unido que agredió sexualmente a varias mujeres tras atraerlas a su salón de blanqueamiento dental con la promesa de servicios gratuitos pasará décadas en prisión.

Ricky Stubberfield, de 31 años, fue condenado a 26 años de prisión, seguidos de seis años de libertad condicional, según un comunicado de la Policía de Devon y Cornwall. También será registrado como delincuente sexual.

Stubberfield fue declarado culpable en junio de 23 delitos, entre ellos violación, agresión sexual, exposición indecente y creación de una imagen indecente de un menor. Las autoridades indicaron que los cargos estaban relacionados con ocho víctimas femeninas, que en ese momento tenían entre 16 y 27 años.

La policía indicó que muchas de las víctimas de Stubberfield eran “jóvenes populares” a las que les enviaba mensajes por Instagram para ofrecerles “tratamientos gratuitos” a cambio de promocionar su negocio de blanqueamiento dental en Plymouth, Reino Unido, en sus plataformas, según el comunicado.

Entre 2022 y 2024 abusó de cinco mujeres, todas veinteañeras, en el salón de blanqueamiento dental y bronceado, declaró la policía. “Cuatro víctimas fueron tocadas sexualmente mientras recibían tratamientos de blanqueamiento dental, tres de ellas por ofertas suyas en redes sociales. También se exhibió ante una quinta víctima”.

A 26 year jail sentence was today given to a Plymouth man who abused multiple young women over an 11 year period



Ricky Stubberfield targeted many of his victims on social media via his ‘Essex Smiles’ business



“Una vez en la silla de tratamiento con protector bucal puesto, se aprovechó y las agredió sexualmente, les pidió fotos e hizo reiteradas insinuaciones sexuales forzadas”, añadió la policía.

La policía comenzó a investigar a Stubberfield en febrero de 2022 cuando una joven de 16 años denunció que Stubberfield la había agredido sexualmente en dos ocasiones ese mes, según el comunicado.

La víctima declaró que las agresiones sexuales ocurrieron durante un concierto —una vez en un baño y otra en la furgoneta de Stubberfield— y posteriormente en una casa.

La policía afirmó que algunos de los delitos se registraron durante una llamada por FaceTime a una amiga de Stubberfield, después de que “la apartara descaradamente de la vista para agredirla sexualmente y la obligara a cometer un acto sexual con él”.

A medida que avanzaba la investigación, la policía se enteró de las agresiones sexuales en el salón de blanqueamiento dental e identificó a otras dos víctimas, quienes afirmaron haber sido agredidas sexualmente por Stubberfield en 2013 y 2021.

En la audiencia de sentencia de Stubberfield, el juez calificó su comportamiento de “depredación absolutamente despiadada”, según el comunicado, y añadió que representa un “altísimo riesgo de daño” para el público.

Además, el inspector detective Marcus Hodges elogió a las víctimas por su fuerza y ​​valentía. “Espero sinceramente que puedan encontrar una solución y empezar a seguir adelante con sus vidas tras este desenlace”, declaró Hodges.

