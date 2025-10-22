Divino Espinoza asegura que su función en México estará a la altura de Las Vegas

Rafael ‘Divino’ Espinoza asegura que la función en la que defenderá su campeonato de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) contra Arnold Khegai en San Luis Potosí, México, estará a la altura de una cartelera en Las Vegas.

En una conferencia de prensa en San Luis Potosí, Divino Espinoza se mostró contento con la oportunidad de poder pelear en su tierra y espera que esta cartelera haga historia.

“Realmente esta es una función de Las Vegas, Nevada, en San Luis. Y me da mucho gusto porque México también puede y gracias al apoyo del gobernador y de su equipo que se puedan hacer estas funciones aquí, la verdad nos da mucho orgullo como mexicanos que también podamos representar no solo en Estados Unidos o en otros países, sino que nuestro propio país que somos esa potencia de boxeo mexicano, que aquí mismo en México se hagan estas grandes peleas es algo muy bonito para uno”, dijo.

“Creo que va a pasar mucho tiempo para que se vuelva a dar una cartelera así. O quizá si a toda la gente de San Luis le gusta vamos a estar peleando seguido aquí, ojalá que se pueda hacer eso, que podamos hacer historia, algo diferente en México”, agregó.

Esta será la cuarta defensa del cinturón de peso pluma de la OMB que hará el Divino Espinoza desde que se lo arrebató a Robeisy Ramírez. En su última presentación sobre el cuadrilátero, el peleador mexicano noqueó en el séptimo asalto a Edward Vázquez el pasado mes de mayo.

Por su parte, Arnold Khegai se recuperó del revés que sufrió a manos de Joet González en marzo, la segunda derrota de su carrera y regresó con una victoria sobre Liborio Solís a principios del mes de septiembre. La pelea con el mexicano es la tercera que hará en el trascurso del 2025 y la primera por un título mundial.

Divino Espinoza defendió su título tras acabar con Edward Vázquez en el séptimo asalto. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Rafael ‘Divino’ Espinoza, de 30 años, defendió su campeonato mundial de peso pluma de la OMB por tercera ocasión tras vencer al estadounidense. El mexicano mantuvo su récord invicto después de 25 peleas, 21 de ellas ganadas por la vía del nocaut.

En cambio, Arnold Khegai, de 33 años, buscará coronarse por primera vez como campeón mundial ante el mexicano. El ucraniano tiene marca de 23 victorias (14 por la vía rápida), dos derrotas y un empate en su carrera profesional.

