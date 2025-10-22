Dueño de un restaurante se viraliza en TikTok: le reservaron una mesa para 16 y no asistieron

Con tono calmado, pero valiente, y preguntando sobre posibles medidas, el dueño de un restaurante en España se viralizó en TikTok por un justo reclamo. Un cliente reservó una mesa para 16 personas y no asistieron al evento, una situación que el empresario llamó “no show”.

A través del video, publicado por la cuenta @cocineandoando, el hombre explicó que la reservación incluía un menú degustación seleccionado con antelación y una cava especial fuera de carta. Todo estaba listo para un servicio que prometía ser memorable, pero los comensales simplemente no aparecieron.

Además, señaló que la reserva fue hecha para un sábado al mediodía, uno de los días de mayor actividad y ventas para cualquier restaurante.

Lo que dijo el dueño del restaurante tras sufrir un “no show”

“Esa falta de respeto que se nos hace a los hosteleros, dejándonos tirados a la hora del servicio. Hoy, mesa para 16 personas a menú cerrado y con una cava especial”, partió diciendo.

Acompañado en el video por uno de los meseros, el hombre contó: “Vinieron a visitarnos al restaurante, les mostramos las instalaciones, los atendí, les ofrecimos nuestra carta y decidieron por nuestro menú degustación. Aún más, nos encargaron una cava que el señor quería por su capricho porque había trabajado en esa fábrica toda su vida”.

En otro fragmento, el dueño lamentó el perjuicio que sufrió su equipo y la pérdida de ingresos que implicó la ausencia: “Nos arruinaron un sábado al mediodía. Le dijimos a 30 o 40 personas que no podían venir porque teníamos el salón lleno”.

Asimismo, preguntó a los usuarios si debían aplicar normas para hacer este tipo de reservaciones, por ejemplo, solicitar anticipos de dinero por cada comensal, de modo que sientan el compromiso y la responsabilidad de asistir.

Aunque la mayoría de los clientes suelen cumplir con sus reservas, el fenómeno conocido como ‘no show’ (cuando el cliente no asiste ni cancela) representa una pérdida directa para los restaurantes, especialmente en fines de semana o fechas de alta demanda.

@cocineandoando #noshow , esa falta de respeto que se nos hace a los hosteleros , dejándonos tirados a la hora del servicio , hoy mesa para 16 personas a menú cerrado y con un cava especial , que tuvimos que conseguir para ellos pues no estaba en nuestra carta , Y no eran chavales jóvenes …. Son gente en edad de jubilación , gente que vinieron a visitarnos al #restaurante , les mostramos las instalaciones … los atendí les ofrecimos nuestra ccarta y decidieron por nuestro #menu degustación, Aún más … nos encargaron un cava que él señor quería por su capricho por que había trabajado en esa fábrica toda su vida …. Esta semana volvimos a hablar con el , para confirmar el cava 🍾 y tener el que él solicitaba, Pues a la hora de la reserva !!! SORPRESA!!! El cliente M.C nos deja en no show Pregunto: Que creéis que deberíamos hacer ? ¿Cobrar una reserva previa? ¿Vendrías a comer a un restaurante en el que tienes que pagar antes de llegar? Déjame tu respuesta en los comentarios, pues nos va a ayudar a tomar una decisión !!! GRACIAS @Abraham Massri ♬ sonido original – Cocineandoando

Te puede interesar:

· Joven celebra su cumpleaños con una torta decorada con fotos de sus ex: eran más de 10

· Dunkin tira a la basura las donas que no vende: empleado aclara por qué

· Este hombre tiene el nombre más largo del mundo: lleva 2,253 palabras