Joven celebra su cumpleaños con una torta decorada con fotos de sus ex: eran más de 10

Una fiesta de cumpleaños se convirtió en escena de humor viral cuando una joven fue sorprendida con una torta decorada con las fotos de todos sus exparejas. El detalle, ideado por sus amigos y familiares, terminó provocando carcajadas y más de 9 millones de vistas en TikTok.

El divertido episodio fue compartido en la red social por la usuaria Flor Jazmín (@florjazmin2105), quien registró el momento exacto en que su hermana, la cumpleañera, se preparaba para soplar las velas.

En lugar de una tradicional decoración con flores o velas coloridas, la torta estaba adornada con más de diez retratos de exnovios, cuidadosamente colocados sobre la cubierta.

Al darse cuenta de lo que tenía frente a ella, la joven no pudo contener la risa. Entre las bromas de los invitados, comenzó a retirar una a una las fotos, mientras todos grababan la escena. “Torta de los ex a mi hermana”, escribió la autora del video.

“No todos son ex”, aclaró la cumpleañera

Entre los comentarios que se llevó el material, la hermana de la homenajeada y artífice de la broma aclaró el contexto con humor: “No todos son ex, algunos son de chiste por eso se caga de risa”.

Asimismo, otros usuarios bromearon con el número de relaciones que ha tenido en su vida, señalando que tenía más ex parejas que años.

El video refleja el tono humorístico con el que muchos jóvenes usan las redes para reírse de sus propias experiencias sentimentales, incluso si no han sido satisfactorias.

