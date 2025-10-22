Los hijos de Matías Vuoso y Aldo de Nigris en la lista oficial de México para el Mundial Sub 17

Con la presencia de Lucca Vuoso, hijo de Matías, exdelantero de Santos Laguna y Aldo de Nigris, también hijo del exdelantero de Chivas, Monterrey y Tigres de la UANL, con el mismo nombre, se dio a conocer la lista oficial de la selección de México que participará en el Mundial de Qatar Sub 17.

El seleccionado azteca de esta categoría será encabezado por el exmediocampista de Pumas y Santos Laguna, Carlos Cariño, publicó en forma oficial la lista de jugadores convocados que viajará en los próximos días para encarar la competencia que se realizará del 3 al 27 de noviembre y donde sobresale la ausencia de jugadores del América que no quiso prestar a sus elementos.

Ambos jugadores han empezado a destacar en las organizaciones de Santos Laguna y Monterrey, respectivamente, por lo cual se espera que alcen la cara para encabezar al Tricolor en una competencia donde fueron ubicados en el Grupo F para enfrentar a Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza, donde se espera su debut el próximo 4 de noviembre.

Gilberto Mora pudo haber formado parte de esta selección

En días pasados, se manejó la opción de que Gilberto Mora pudiera formar parte de la selección Sub 17, después de su paso por la Sub 20 en el Mundial de Chile, pero dentro de la Comisión de Selecciones se descartó esta opción, pues se prevé que el jugador de los Xolos de Tijuana será llamado seguramente para la fecha FIFA de noviembre contra Uruguay en Torreón, Coahuila y después a Paraguay en San Antonio, Texas.

El haber formado parte de la selección Sub 17, habría retrasado el crecimiento de la nueva joya del fútbol de México y en el entorno de la selección azteca existen otros planes.

La lista de convocados

La lista de convocados se integra de la siguiente manera: Porteros: Abdon Turrubiates(León), Matías Velázquez (Santos Laguna) y Santiago López (Toluca); Defensas: Jhonnatan Grajales (Chivas), Michael Corona (León), José Navarro (Pachuca), Adrián Villa (Pachuca), Félix Contreras (Real Salt Lake e Ian Olvera (Xolos); Mediocampistas: Íñigo Borgio (CD Leganés), Gael García (Chivas), Óscar Pineda (Chicago Fire SC), Kenneth Martínez (FC Juárez), Alexander Hernández (León) y Jorge Sánchez (Rayados); Delanteros: Luis Gamboa (Atlas), Alex Gutiérrez (Cruz Azul), José Mancilla (Pumas), Aldo De Nigris (Rayados), Máximo Reyes (Santos Laguna) y Lucca Vuoso (Santos Laguna)

El peso de la historia de hace dos décadas

La selección Sub 17 de México se enfrenta al peso de una historia de hace dos décadas, cuando la selección de esta categoría dirigida por Jesús Ramírez y con Giovanni dos Santos, Carlos Vela, Héctor Moreno y César Villaluz, lograron coronarse en la edición realizada en Perú en 2005.

Ahora el camino veinte años enfrentará a:

– México vs. Corea del Sur | martes 4 de noviembre

– México vs. Costa de Marfil | viernes 7 de noviembre

– Suiza vs. México | lunes 10 de noviembre

