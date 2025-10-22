Neptuno regresa a Piscis, su signo regente: qué significa para tu signo

El 22 de octubre de 2025, Neptuno retrógrado regresa a Piscis, su signo regente, después de haber explorado el territorio de Aries desde marzo.

Este tránsito marca el cierre de un ciclo espiritual que comenzó en 2011, cuando Neptuno entró por primera vez en Piscis e impulsó una era de misticismo, espiritualidad y expansión de la conciencia colectiva.

Su retorno representa un último baño en las aguas de la intuición, los sueños y la sensibilidad emocional antes de iniciar un nuevo capítulo en Aries.

Para todos los signos, es una invitación a revisar lo que creíamos haber sanado, enfrentar las ilusiones y reconectar con la verdad más profunda del alma.

A continuación, descubre cómo el regreso de Neptuno a Piscis influirá en tu signo zodiacal, de acuerdo con las predicciones de People.com, escritas por la astróloga Valerie Mesa.

Aries

Has estado en una carrera constante, Aries, buscando nuevas metas y desafíos. Sin embargo, Neptuno te pide hacer una pausa para escuchar tu intuición.

Los sueños o corazonadas que surjan en estos días no son casualidad: reflejan asuntos emocionales no resueltos.

Tu horóscopo recomienda: no subestimes tus presentimientos; son mensajes directos de tu subconsciente.

Tauro

Viejas amistades o proyectos del pasado podrían resurgir, Tauro. Este tránsito te impulsa a revisar los lazos emocionales y descubrir si aún tienen sentido en tu presente.

Tu horóscopo recomienda: si algo te genera duda o nostalgia, observa si es real o solo una ilusión del pasado.

Géminis

Neptuno te enfrenta con una pregunta clave: ¿estás viviendo tu propio sueño o el de alguien más? Este es un tiempo para revaluar tus ambiciones y buscar significado en lo que haces.

Tu horóscopo recomienda: confía en lo que te hace sentir pleno, no en lo que los demás esperan de ti.

Cáncer

Tu conexión espiritual se renueva, Cáncer. Podrías sentir la necesidad de retomar una práctica espiritual o filosofía de vida que habías dejado atrás.

Tu horóscopo recomienda: no se trata de retroceder, sino de profundizar en lo que da propósito a tu existencia.

Leo

El universo te invita a soltar el control y fluir con lo inevitable. Este tránsito puede traer cierres emocionales o finales necesarios.

Tu horóscopo recomienda: confiar en el proceso es tu mayor acto de fortaleza.

Virgo

Las relaciones te mostrarán reflejos poderosos de tu propio crecimiento. Neptuno te pide observar tus patrones emocionales y aprender de ellos.

Tu horóscopo recomienda: presta atención a las repeticiones; esta vez puedes elegir distinto.

Libra

Tu equilibrio interior depende de tu bienestar físico y emocional. Es hora de reconectar con hábitos saludables y rutinas conscientes.

Tu horóscopo recomienda: cuidar tu cuerpo es también una forma de cuidar tu espíritu.

Escorpio

Neptuno reaviva tu mundo interior, despertando la inspiración y el deseo de amar con profundidad. Sin embargo, también te confronta con fantasías o apegos del pasado.

Tu horóscopo recomienda: expresa lo que sientes sin idealizar el resultado.

Sagitario

Tu hogar y tu historia personal se convierten en el foco del proceso. Este tránsito te anima a revisar tu pasado familiar y liberar viejos condicionamientos.

Tu horóscopo recomienda: el perdón es la llave que te libera del peso del pasado.

Capricornio

Neptuno activa tu comunicación y memoria emocional. Podrías reencontrarte con alguien del pasado o descubrir significados ocultos en viejas conversaciones.

Tu horóscopo recomienda: expresa tu verdad, aunque sea incómoda. Es momento de sanar a través del diálogo.

Acuario

Este tránsito te ayuda a reconocer tu propio valor, especialmente en lo económico. Observa cómo tus finanzas reflejan tu relación contigo mismo.

Tu horóscopo recomienda: deja de aceptar menos de lo que sabes que mereces, tanto en dinero como en amor.

Piscis

Neptuno regresa a tu signo, Piscis, y con ello una ola de autocomprensión y despertar emocional. Estás viendo tu vida con nueva perspectiva; lo que antes idealizabas se disuelve, dejando solo lo auténtico.

Tu horóscopo recomienda: confía en tu intuición, pero mantén los pies firmes en la realidad.

Preguntas sobre Neptuno retrógrado en Piscis 2025

¿Cuándo regresa Neptuno a Piscis en 2025?

El 22 de octubre de 2025, durante su fase retrógrada.

¿Qué significa que Neptuno vuelva a su signo regente?

Significa un refuerzo de su energía espiritual, intuitiva y mística. Es un periodo ideal para la introspección y la sanación emocional.

¿Qué signos serán más afectados por este tránsito?

Piscis, Aries, Virgo y Sagitario sentirán su influencia con mayor intensidad.

¿Cómo aprovechar este regreso planetario?

Medita, confía en tus sueños, suelta expectativas irreales y cultiva la conexión con tu mundo interior.

