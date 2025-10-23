Efraín Juárez le pone el pecho a la crisis de Pumas y no espera flores de su afición

Efraín Juárez, técnico de los Pumas, reconoció que su escuadra atraviesa una crisis de resultados y que están buscando erradicar los detalles que les han impedido sumar mejores resultados, por lo cual en este esfuerzo está consciente de que no pueden esperar que los aficionados les echen flores.

“Es entendible (los abucheos). Nada que decirle a la afición. Si no gana el equipo te tienes que ir abucheado y los jugadores lo entienden. Nada que decir, solo agradecimiento a la afición. En no generar nos ha costado mucho”, reconoció Efraín Juárez, quien puso de justificación que es el segundo juego en que han utilizado como nueve, “a un niño de 19 años.

"Haré una autocrítica porque creo que no todo está mal. Sabemos que el plantel no es tan amplio y estamos jugando cada 3 días, eso cuesta…"



Efraín Juárez, DT de Pumas, contundente tras la derrota#JugandoClaro

📺336 Dish

💻Claro Video

📲 https://t.co/sczDFPu6p4 pic.twitter.com/3fKpJNwRzY — Claro Sports (@ClaroSports) October 23, 2025

Juárez también mencionó que: “El tema de JJ que sale ante Monterrey y lo forzamos, justo. Pedro llega de selección con una lesión, pero son circunstancias que las sabíamos desde el inicio del torneo. Sabía a lo que venía, a lo que me atenía y hoy hay que hacer un análisis”.

“Tampoco todo está mal ni todo bien por el momento en el que estamos. En tres días es darle la vuelta a la página. Es así y el plantel no es tan amplio y cada tres días estamos jugando y cuesta. Vamos a pelear para recuperarnos”, destacó.

Suficiente autocrítica

Por otra parte, Juárez reconoció que: “no le gustó” su equipo ante el cuadro potosino debido a la falta de contundencia ofensiva y destacó que Pumas deberá luchar hasta el final del torneo para aspirar a un lugar en el Play In. Pues considera que la exigencia de la institución así lo indica.

“Vamos a pelear. Quedan nueve puntos. No está fácil. Lo que nos ha caracterizado en este torneo es que a pesar de las circunstancias negativas, el equipo da la cara. Hoy no se juega bien y las veremos con la amargura, es dolorosa la derrota en casa, con un rival directo. Así ha sido el torneo, es la realidad. Más allá de sí nos alcanza, hay que pelear, somos una institución grande”, precisó.

🗣️ “Vamos a pelear, quedan nueve puntos y no está fácil”.



Efraín Juárez en conferencia de prensa tras perder ante San Luis. ⚽️



📹 @DanielEstradaN pic.twitter.com/GRe0IE8vkD — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 23, 2025

Por qué no juega Aaron Ramsey

Para finalizar, Efraín Juárez tocó el tema de la ausencia del galés Aaron Ramsey y expuso que está superando una lesión y un problema familiar con el extravío de su pequeña mascota: “Aaron (Ramsey) está en recuperación con un tema del isquiotibial y con el tema de su perrito. A la espera, a ver qué pasa en los siguientes días”, concluyó.

Seguir leyendo:

– Pumas volvió a su bipolaridad de resultados al caer en casa con Atlético San Luis: 0-1

– Efraín Juárez no sería una opción para dirigir en Colombia

– Efraín Juárez denunció amenazas de muerte a Álvaro Angulo antes del juego vs. Inter Miami





