El ala este de la Casa Blanca fue demolido para dar paso al salón de baile de Trump

Toda el Ala Este de la Casa Blanca parece haber sido demolida el jueves, según muestran nuevas imágenes, después de que la Casa Blanca dijera que el presidente Donald Trump no necesita buscar aprobación para derribarla.

La demolición del Ala Este, según el funcionario de la Casa Blanca, se extiende directamente hasta el límite de la residencia e incluye la demolición del Salón del Jardín Este, el Teatro Familiar y la Columnata Este, así como del complejo de oficinas.

La imagen de las excavadoras destrozando el Ala Este alertó a los conservacionistas, pero la Casa Blanca está redoblando sus esfuerzos, insistiendo en que la demolición es necesaria.

Aunque Trump dijo inicialmente que el proyecto no “interferiría con el edificio actual” y que estaría “cerca de él, pero sin tocarlo”, explicó el miércoles que “para hacerlo correctamente, tuvimos que derribar la estructura existente”.

Una representación arquitectónica del nuevo salón de baile que encargó el presidente Trump para la Casa Blanca. Crédito: La Casa Blanca | Cortesía

“Los planes cambiaron, y el presidente escuchó el consejo de los arquitectos y las constructoras, quienes afirmaron que para que esta Ala Este fuera moderna y hermosa durante muchos años, para que fuera una estructura verdaderamente sólida y estable, esta Fase 1 en la que nos encontramos ahora era necesaria”, declaró Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, en una sesión informativa el jueves.

“El presidente quiere hacer lo correcto por la Casa del Pueblo”, afirmó Leavitt. “El Ala Este será “más hermosa y moderna que nunca”, dijo Leavitt. “Además, contará con un amplio y hermoso salón de baile que podrá albergar grandes fiestas y visitas de estado para las generaciones venideras”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, muestra fotos del nuevo salón de baile de la Casa Blanca. Crédito: Mark Schiefelbein | AP

El miércoles, Trump anunció que el salón de baile, que según él es financiado íntegramente con fondos privados, costaría $300 millones de dólares, frente a los $200 millones que inicialmente citaron los funcionarios de la Casa Blanca.

Trump sostiene una representación artística del nuevo salón de baile de la Casa Blanca el 22 de octubre de 2025. Crédito: Alex Brandon | AP

El jueves, Trump reiteró que el precio rondaría los $300 millones de dólares y añadió que las donaciones han superado su costo, estimando que hasta la fecha se han recibido $350 millones.

La Casa Blanca también ha mencionado a otros presidentes que emprendieron importantes proyectos de construcción en 1600 Pennsylvania Avenue y publicó una cronología de la nueva construcción.

La Casa Blanca también informó que el proyecto ha conseguido $200 millones de dólares en donaciones hasta el momento y proporcionó una lista de donantes.

