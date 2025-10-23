El senador Jeff Merkley pronuncia un discurso de casi 23 horas denunciando a Trump

El senador Jeff Merkley dijo un maratónico discurso de más de 22 horas el miércoles para exponer su protesta contra la administración del presidente Donald Trump.

El demócrata de Oregon, de 68 años. comenzó a hablar a las 6:21 p.m. del martes, advirtiendo que lo hacía para “dar la voz de alarma sobre el control autoritario” y que el país se enfrentaba a su “momento más peligroso” desde la Guerra Civil.

Merkley insistió en que Donald Trump actúa de forma autoritaria al perseguir a sus enemigos políticos y desplegar fuerzas militares en Portland, su ciudad natal.

De pie en el hemiciclo del Senado junto a pancartas que decían “¡El autoritarismo ya está aquí!” y “Trump está violando la ley”, Merkley solo se detuvo para responder preguntas de sus colegas senadores demócratas que se unieron a él en la cámara para exponer sus propios argumentos sobre la conducta del presidente.

“He venido al hemiciclo del Senado esta noche para dar la voz de alarma. Nos encontramos en el momento más peligroso, la mayor amenaza para nuestra república desde la Guerra Civil. El presidente Trump está destrozando nuestra constitución”, dijo Merkley al comenzar su discurso.

A lo largo del discurso, criticó a la administración Trump por sus esfuerzos de deportación, programas federales cancelados, la llamada militarización del Departamento de Justicia y los esfuerzos para enviar a la Guardia Nacional a ciudades estadounidenses, incluida Portland, en Oregon.

Repitió esas palabras al terminar de hablar y agradeció a los manifestantes de No Kings que habían inundado las calles de ciudades estadounidenses en manifestaciones de protesta contra Trump el fin de semana anterior.

“Estaban dando la voz de alarma. Decían que es absolutamente inaceptable tener un gobierno autoritario”, dijo Merkley.

Cuando se retiró a las 5 p.m. del miércoles, prometió “seguir luchando”.

Merkley habló un día después de que una corte federal de apelaciones permitiera al presidente enviar la Guardia Nacional a Portland a pesar de las objeciones de los líderes locales, quienes dicen que no tiene mérito la afirmación del presidente de que la ciudad es una “zona de guerra”.

El senador se refirió a los despliegues en ciudades con una mayoría abrumadora de demócratas, así como a otros casos en los que se percibe al presidente tomando represalias contra sus enemigos políticos.

El discurso de Merkley es el segundo de este año en el que un senador demócrata pronuncia un largo discurso en el pleno para condenar las políticas de Trump.

Su intervención en el Senado ocurrió cuando los demócratas y los republicanos siguen en un punto muerto sobre cómo financiar el gobierno, con el cierre extendiéndose a una cuarta semana el miércoles.

Aproximadamente dos meses después de la investidura de Trump, el senador Cory Booker, de Nueva Jersey, habló durante 25 horas y cinco minutos, estableciendo un nuevo récord para el discurso más largo jamás pronunciado por un senador en solitario.

