Dodgers pierden a Alex Vesia por una razón delicada en la Serie Mundial

Los Angeles Dodgers no contarán con Alex Vesia en el comienzo de la Serie Mundial, debido a un motivo familiar, informó el equipo este jueves.

Vesia ha sido uno de los mejores relevistas de los Dodgers durante toda la temporada y de los hombres de mayor confianza de Dave Roberts en el bullpen.

“Con gran pesar, les informamos que Alex Vesia está lejos del equipo mientras él y su esposa Kayla lidian con un asunto familiar profundamente personal. Toda la organización de los Dodgers envía nuestros pensamientos a la familia Vesia y les proporcionaremos una actualización más adelante”, informaron los Dodgers.

Vesia tuvo un récord de 4-2 con una efectividad de 3.02, 80 ponches y 5 salvamentos en 68 apariciones esta temporada regular.

Durante los playoffs, el relevista zurdo tiene un récord de 2-0 con una efectividad de 3.86 y 4 ponches en 7 apariciones en la postemporada de 2025.

Dave Roberts da su panorama sobre Alex Vesia

El manager de los Dodgers no relató cuál era el incidente familiar, pero sí detalló que están manejando las opciones para saber quien lo sustituirá en el roster.

“Creo que ahora mismo estamos intentando comprender el proceso, las reglas, para poder gestionar el roster”, dijo Roberts. “Estamos en proceso de cubrir su puesto en la plantilla”.

Roberts no respondió sobre si había la posibilidad de que Vesia esté más adelante en la Serie Mundial.

“Creo que simplemente vamos día a día”, dijo Roberts, “sin ninguna expectativa”.

Vesia ha jugado un papel fundamental en la postemporada para Los Ángeles, haciendo siete apariciones, incluidas seis consecutivas sin anotar.

Tanner Scott es uno de los brazos que regresa al equipo tras recuperarse de su lesión. El joven Edgardo Henriquez podría ser una de las opciones para Roberts.

La Serie Mundial comenzará este viernes en el Roger Centre de Toronto con Trey Yesavage por los Blue Jays y Blake Snell por los Dodgers.

