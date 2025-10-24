El Departamento de Justicia monitoreará las elecciones en California y Nueva Jersey

El Departamento de Justicia anunció el viernes que enviará observadores electorales a los centros de votación en California y Nueva Jersey, una medida que los demócratas y los defensores de la democracia advirtieron que podría ser un paso potencial hacia la toma del control de la votación por parte de la administración de Donald Trump.

El anuncio del despliegue de observadores en lugares de votación de los dos estados demócratas llega en medio de carreras electorales clave que podrían afectar el equilibrio de poder, y ocurre después de que Trump insistiera, sin evidencia, que su derrota en las elecciones de 2020 se debió a fraude, especialmente en el voto por correo, ampliamente usado en California.

El próximo 4 de noviembre, los votantes de Nueva Jersey elegirán gobernador, con el republicano Jack Ciattarelli enfrentando a la demócrata Mikie Sherrill, mientras que en California se someterá a votación la Proposición 50, una medida que permitiría a la legislatura estatal ajustar los mapas electorales de los distritos congresionales para futuras elecciones.

El Departamento de Justicia indicó que el personal de la División de Derechos Civiles estará presente en distintos condados de California y Nueva Jersey con el objetivo de “garantizar elecciones justas”.

La fiscal general, Pam Bondi, dijo que destinará “los recursos necesarios para que existan procesos justos y transparentes”.

Cuál es la diferencia en las elecciones de California

Las elecciones de California, en las que se pide a los votantes que aprueben un plan de redistribución de distritos electorales, son una contienda estatal, no federal, lo que subraya aún más la amenaza que representa la medida de la administración.

Trump ha condenado el plan de redistribución de distritos, que, de ser aprobado por los votantes, podría otorgar a los demócratas cinco escaños adicionales en el Congreso.

“El Departamento de Justicia de EE.UU. no tiene derecho ni fundamento para interferir en estas elecciones”, declaró el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, en un comunicado publicado en redes sociales. “Se trata únicamente de si California enmienda nuestra constitución estatal”.

“Esta administración no ha ocultado su objetivo de socavar unas elecciones libres y justas”, añadió Newsom. “El despliegue de estas fuerzas federales parece ser una táctica de intimidación con un solo objetivo: suprimir el voto”.

Los observadores electorales federales han sido desplegados históricamente por administraciones de ambos partidos para supervisar el cumplimiento de leyes electorales. En 2024, por ejemplo, se enviaron observadores a 86 jurisdicciones, incluidos estados clave, sin que se registraran conflictos graves.

Sin embargo, desde 2020, las denuncias de fraude de Trump y otros republicanos, aunque desacreditadas por auditorías y recuentos, han aumentado la tensión y la percepción de que la supervisión federal podría tener motivaciones políticas en estados gobernados por demócratas, advierten expertos.

