Hechos de la semana en inmigración: Trump, el demoledor 

El presidente Trump no solo está demoliendo el ala este de la Casa Blanca para construir un salón de baile, sino que sus políticas migratorias extremas siguen generando destrucción al separar familias, pisotear el debido proceso de ley y el estado de derecho, practicar crueldad en los centros de detención, detener a ciudadanos estadounidenses, y seguir enfrentándose a gobernadores y alcaldes demócratas en su afán de militarizar algunas ciudades del país.

Trump da marcha atrás a desplegar tropas en San Francisco (por ahora)

El presidente Trump dio marcha atrás en sus planes de enviar efectivos de la Guardia Nacional a San Francisco porque altos ejecutivos y “amigos” le pidieron que no lo hiciera.

El gobernador de California, Gavin Newsom, sin embargo, advirtió a los residentes de San Francisco y del estado que no bajen la guardia porque Trump puede cambiar de idea.

Además, Trump ya envió un centenar de agentes federales a la Isla de la Guardia Costera en Alameda. De hecho, manifestantes se personaron en el lugar a “recibir” a los agentes.

En la plataforma X, Newsom envió mensajes precautorios en inglés y en español a la comunidad en caso de que sean detenidos: “memoriza información de contacto en caso de detención; planea con tiempo si tienes hijos o necesitas tus medicinas; exprésate de forma PACÍFICA y manteniendo la distancia”.

La crueldad como norte de la cruzada antiinmigrante de la administración

Y es que la crueldad está al centro de los operativos de ICE y cada vez son más los reportes de prensa documentando estos casos.

La violencia no se da únicamente en el proceso de detener inmigrantes y no inmigrantes, sino que una vez en el centro de detención se les impide no solo contactar familiares o ayuda legal, sino que se no les dan medicamentos vitales para padecimientos crónicos como diabetes e hipertensión o enfermedades más graves.

La Opinión reportó sobre una inmigrante de origen asiático, Masuma Khan, que lleva 30 años viviendo en Estados Unidos y es la principal cuidadora de una hija que tiene padecimientos médicos. Kahn fue a una cita migratoria de rigor y terminó detenida y ahora está a punto de ser deportada. La mujer fue enviada al centro de detención de California City, “pero en la instalación se le ha negado el acceso a medicamentos para atender sus propias enfermedades crónicas”, escribió el diario angelino.

Asimismo, La Opinión informó sobre otro inmigrante mexicano, José Contreras Cervantes, paciente de leucemia detenido por ICE en agosto, quien finalmente fue liberado para seguir su tratamiento aunque enfrenta una orden de deportación.

“Según su esposa, durante los primeros 22 días de detención no recibió el medicamento que necesita para controlar la leucemia, lo que agravó su estado de salud”, dice el artículo.

La ACLU llevó el caso de Contreras y también está solicitando la liberación de inmigrantes embarazadas, en post parto o lactando.

“Las declaraciones recogidas revelan casos de encadenamiento, restricciones físicas e incluso aislamiento. También denunciaron atención médica tardía o insuficiente, negación de vitaminas prenatales, alimentación y agua inadecuadas, y consultas médicas realizadas sin consentimiento informado o sin traducción adecuada. Algunas relataron negligencias médicas que derivaron en infecciones graves tras abortos espontáneos”, reportó La Opinión.

El cierre del gobierno continúa

Mientras cientos de miles de empleados federales dejaron de recibir su salario para el sustento de sus familias por el cierre del gobierno, la Casa Blanca y los republicanos rechazan revertir algunas de los severos recortes al Medicare, a los subsidios del Obamacare y a SNAP e insisten en que el tranque se debe a que los demócratas quieren darle seguro médico a los indocumentados. Y como Trump tiene claras sus prioridades, supervisa la construcción de un salón de baile que ya provocó la demolición del ala este de la Casa Blanca a un costo de más de 200 millones de dólares, según Trump de “fondos privados”.

Cita de la semana

“La idea de que el gobierno federal puede desplegar tropas en nuestras ciudades sin ninguna justificación basada en la realidad, sin supervisión, sin rendir cuentas, sin respetar la soberanía estatal, es un ataque directo al Estado de derecho. Estamos trazando una línea: California siempre defenderá la Constitución, a nuestro pueblo y nuestros valores de la extralimitación autoritaria”. Gobernador de California, Gavin Newsom.

