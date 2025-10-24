Kia anticipa el Telluride 2027 con un diseño que sorprende

Kia vuelve a mover las fichas en el competitivo mundo de los SUVs familiares con el anuncio del Telluride 2027, una evolución que refuerza su papel como uno de los modelos más completos del segmento.

Con su segunda generación a punto de ver la luz en el Salón del Automóvil de Los Ángeles el 20 de noviembre, la marca surcoreana deja claro que no piensa ceder terreno frente a rivales de peso como el Toyota Highlander o el Ford Explorer.

Este lanzamiento representa mucho más que una simple actualización estética: es la consolidación de un modelo que transformó la percepción global de Kia. Lo que comenzó como un SUV práctico se ha convertido en un símbolo de diseño, tecnología y refinamiento familiar.

Diseño más imponente y líneas más definidas

Las primeras imágenes del Telluride 2027 revelan una figura más cuadrada y musculosa. Kia describe este nuevo lenguaje estético como una “silueta de hombros cuadrados y vertical”, una declaración que se traduce en un vehículo de presencia dominante, con líneas más limpias y proporciones imponentes.

A pesar de mantener sus dimensiones generosas —casi 5 metros de largo, 2 metros de ancho y 1.75 metros de alto—, el SUV adopta una postura más firme y moderna. En el frontal destacan los faros diurnos en orientación vertical con iluminación ámbar, un sello visual distintivo que aporta elegancia y carácter.

Otro de los cambios más notables es la incorporación de techos solares dobles, pensados para llenar la cabina de luz natural, y barras de techo integradas, que anticipan versiones orientadas a la aventura, como un posible Telluride X-Pro, preparado para terrenos difíciles pero sin perder el lujo urbano.

Incluso los cristales laterales parecen evolucionar hacia un diseño más fluido, dando la sensación de una superficie continua que enfatiza la amplitud del habitáculo. Es un detalle que refuerza la identidad premium del SUV, acercándolo más al terreno de los modelos de lujo.

Interior y tecnología: confort pensado para ocho pasajeros

Aunque los teasers se concentran en el exterior, todo apunta a una importante mejora interior. El Telluride 2027 conservará su distribución de tres filas de asientos para hasta ocho ocupantes, pero ofrecerá un ambiente más refinado. Se esperan materiales premium, como tapizados en cuero ventilado, detalles en aluminio cepillado y un sistema de infoentretenimiento con pantallas más grandes y mejor conectividad inalámbrica.

La versatilidad familiar será otro de sus pilares. Kia probablemente equipará el modelo con puertos USB en todas las filas, climatización independiente y una suite de asistentes de conducción avanzados. Esto incluirá sistemas como control de crucero adaptativo, asistencia para mantenerse en el carril y detección de fatiga, funciones que convierten los trayectos largos en experiencias más seguras y relajadas.

El espacio de carga seguirá siendo uno de los más generosos del segmento, ideal para viajes o familias numerosas. Con estas mejoras, Kia busca consolidar su reputación como marca capaz de ofrecer lujo, comodidad y tecnología en un solo paquete.

Más potencia y eficiencia: la era híbrida se asoma

En el apartado mecánico, el Telluride 2027 podría mantener el confiable motor V6 de 3.8 litros, con una potencia cercana a 291 caballos de fuerza, suficiente para un desempeño fluido y sólido. Sin embargo, la gran novedad estaría en la posible introducción de una versión híbrida, una apuesta que seguiría la línea del Hyundai Palisade Hybrid.

Este sistema combinaría un motor a gasolina con otro eléctrico para alcanzar aproximadamente 329 caballos de fuerza, mejorando el rendimiento sin sacrificar el poder. Con ello, Kia apunta a ofrecer mayor eficiencia en consumo y menores emisiones, respondiendo a las demandas de un mercado que busca opciones más sostenibles.

El sistema de tracción integral y los modos de conducción personalizables serían otros de los componentes clave, brindando al conductor control y adaptabilidad en todo tipo de condiciones. Habrá que esperar al debut oficial para conocer si estas versiones estarán disponibles desde el lanzamiento, pero todo indica que la electrificación será uno de los pilares de esta nueva etapa.

Legado de éxito y miras al futuro

Desde su debut en 2019, el Kia Telluride ha sido una historia de éxito continuo. Ha recibido múltiples reconocimientos, incluyendo el prestigioso “10Best” de Car and Driver, gracias a su equilibrio entre lujo accesible, espacio familiar y confiabilidad coreana.

El modelo 2027 busca mantener esa racha, elevando la experiencia con un diseño más atrevido y una tecnología aún más avanzada.

La estrategia de Kia es clara: ofrecer un SUV que no solo se vea bien, sino que también responda a las expectativas de los conductores modernos en materia de seguridad, eficiencia y conectividad.

