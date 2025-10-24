LA Chargers se recuperan con paliza a Minnesota Vikings y récord de Keenan Allen

Los Chargers de Los Ángeles respondieron con autoridad después de su tropiezo más reciente y lograron una victoria convincente de 37-10 sobre los Minnesota Vikings, apenas cuatro días después de una derrota humillante que había puesto en duda su momento en la temporada.

Con esta victoria, los Chargers (5-3) rompieron una racha negativa de tres derrotas en cuatro partidos y volvieron a meterse de lleno en la pelea por el liderato de la División Oeste de la Conferencia Americana (AFC).

Justin Herbert lideró a los Chargers

El mariscal Justin Herbert fue la figura de la noche al lanzar para 227 yardas y tres pases de touchdown, además de correr para 62 yardas. Su liderazgo y precisión devolvieron la confianza al equipo dirigido por Jim Harbaugh, que no ganaba desde la Semana 6 ante Miami.

“Fue una gran victoria para nosotros, una oportunidad para corregir errores”, afirmó Herbert tras el partido.

El quarterback se mostró sólido en cada serie ofensiva, guiando a los Chargers a su primer juego con más de 30 puntos anotados en la temporada y evitando despejes durante todo el encuentro.

El ataque angelino lució imparable. Ladd McConkey brilló con una recepción de touchdown de 27 yardas al cierre de la primera mitad que amplió la ventaja 21-3.

Keenan Allen alcanzó un hito histórico al convertirse en el segundo jugador en la historia de los Chargers —junto a Antonio Gates— en superar las 11,000 yardas por recepción.

“Si no nos saboteamos, somos un equipo difícil de vencer”, dijo McConkey, reflejando el nuevo ánimo del vestuario.

La defensa de los Chargers también fue clave, limitando a los Vikings (3-4) a solo 12 primeros y diez y 21 minutos de posesión. Además, la línea defensiva presionó constantemente a Carson Wentz, quien fue capturado cinco veces y terminó con 144 yardas, un touchdown y una intercepción.

Así queda el panorama en la AFC

Con el triunfo, los Chargers se mantienen en la pelea directa en el Oeste de la AFC, mientras que los Vikings encadenan su segunda derrota consecutiva y comienzan a rezagarse en la NFC Norte.

La próxima semana, Los Ángeles buscará mantener el impulso y confirmar que esta versión agresiva y equilibrada puede consolidarlos como contendientes serios en la conferencia.

Sigue leyendo:

– Bad Bunny fue reafirmado por Roger Goodell como el artista principal del Super Bowl

– Bill Belichick, entre los 12 entrenadores nominados al Salón de la Fama 2026

– LAX cierra Terminal 5 para modernización por Juegos Olímpicos LA 2028