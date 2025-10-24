Letitia James, fiscal general de Nueva York, se declara no culpable de fraude hipotecario

Durante su primera comparecencia ante un tribunal federal en Norfolk, Virginia, Letitia James, fiscal general de Nueva York, se declaró no culpable de un cargo de fraude bancario y de otro por presuntamente haber emitido una declaración falsa a una institución financiera.

“Hoy no hay miedo porque creo que la justicia caerá como el agua y la rectitud como un torrente impetuoso. Tengo esta creencia en el sistema de justicia y en el estado de derecho”, expresó frente al juzgado federal donde se presentó.

A mediados de abril, William Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas (FHFA), envió una solicitud de denuncia penal al Departamento de Justicia argumentando que James falsificó documentos y registros de propiedad para obtener préstamos y desde entonces comenzó a rondar sobre ella el riesgo de procesarla.

A partir de ese momento, la afroamericana de 66 años fue objeto de una investigación debido una hipoteca con vencimiento en 2023, la cual obtuvo para ayudar a su sobrina a comprar una casa en Norfolk, Virginia.

Letitia James y sus abogados tendrán cinco días para tratar de convencer a un jurado de que no ha cometido ningún fraude hipotecario. (Crédito: Bebeto Matthews / AP)

La acusación en contra de James establece que tergiversó a la institución financiera al afirmar que sería su residencia secundaria y, en cambio, la alquiló a una familia.

Gracias a su estrategia se menciona que la fiscal logró acceder a la tasa de interés hipotecario más baja y de esa manera se ahorra cerca de $19,000 dólares a lo largo de los 30 años establecidos para liquidar su deuda.

“Esto no es más que una continuación de la desesperada utilización del sistema de justicia por parte del presidente. Estas acusaciones son infundadas y las propias declaraciones públicas del presidente dejan claro que su único objetivo es la retribución política a cualquier precio“, señaló la afroamericana de 67 años que en su momento trató de encarcelar a Donald Trump señalándolo como un personaje responsable de un fraude civil en Nueva York al emitir de estados financieros falsos sobre sus empresas y por falsificar registros comerciales para acceder a préstamos bancarios con intereses más bajos.

El juez federal de distrito Jamar K. Walker fijó el juicio en contra de Letitia James para iniciar el 26 de enero y estimó que duraría unos cinco días.

