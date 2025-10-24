Pastor asegura que un agente de CBP le golpeó en la cara con un proyectil durante una protesta

El pastor Jorge Bautista ha denunciado haber sido agredido por un agente del CBP durante una protesta en la Bahía de San Francisco. Según su testimonio, el proyectil impactó directamente en su rostro mientras participaba en una manifestación pacífica contra las políticas migratorias del gobierno estadounidense.

El religioso resultó herido y fue trasladado a un hospital cercano, lo que ha generado una ola de indignación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos y comunidades religiosas que exigen una investigación inmediata sobre el uso de la fuerza en el operativo.

El incidente en la Bahía de San Francisco

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de octubre en las inmediaciones de la Guardia Costera de Alameda, en el área de la Bahía de San Francisco, durante una vigilia organizada para denunciar los operativos migratorios y las detenciones de personas sin antecedentes criminales. El padre Jorge Bautista, identificado como líder comunitario y pastor en Oakland, acudió al evento vestido con su atuendo clerical para acompañar a los manifestantes.

Jorge Bautista reveló que la bala de pimienta lo impacto directamente en el rostro. Crédito: Eric Thayer | AP

De acuerdo con el San Francisco Chronicle, Bautista recibió el impacto de una pepper ball, una bala de pimienta, lanzada por un agente de la CBP, mientras intentaba mediar entre manifestantes y oficiales. El proyectil le alcanzó “justo por encima de la barbilla”, provocándole heridas visibles y los efectos irritantes del gas.

Testigos en el lugar aseguraron que la manifestación era pacífica y que Bautista no representaba una amenaza. Fue auxiliado por otros participantes y trasladado a un hospital en Oakland, donde recibió atención médica.

Según lo declarado por el mismo clérigo al San Francisco Chronicle, el ataque fue premeditado, representando un ataque directo contra su persona a pesar de encontrarse en una marcha pacífica.

Postura oficial y posibles repercusiones

Hasta el momento, la U.S. Border Patrol no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente con Bautista. Sin embargo, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que agentes del CBP realizaron diversas acciones para dispersar a los manifestantes durante la protesta, sin especificar el incidente con Bautista.

Por su parte, líderes religiosos y grupos de defensa migrante han exigido una disculpa pública y una investigación transparente. Consideran que este tipo de agresiones vulneran los derechos de manifestación y representan un riesgo creciente para los activistas y líderes comunitarios que acompañan causas sociales.

La vida y labor de Jorge Bautista

El padre Jorge Bautista se ha convertido en una figura reconocida en la comunidad latina en California como líder de United Church of Christ (UCC). Se ha caracterizado por su labor pastoral en favor de los inmigrantes, especialmente en temas de refugio, asesoría legal y acompañamiento espiritual.

Durante los últimos años, ha colaborado con organizaciones locales que ofrecen apoyo a personas detenidas por ICE y ha participado en campañas por la regularización migratoria. Sus acciones lo han convertido en una voz influyente en el área de la Bahía, donde combina su trabajo religioso con un activismo enfocado en la justicia social.

Continúa leyendo:

León XIV condena el uso de medidas “cada vez más inhumanas” contra inmigrantes

Trump aspira a superar las 600,000 deportaciones antes de que acabe el 2025

Departamento de Justicia propone enviar al inmigrante salvadoreño Kilmar Abrego García a Liberia

