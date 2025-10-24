Trump aspira a superar las 600,000 deportaciones antes de que acabe el 2025

La administración del presidente Donald Trump sostiene un objetivo claro en materia de inmigración: deportar a más de 600,000 inmigrantes antes de que finalice el año 2025. Tom Homan, el zar fronterizo, anunció la cifra y recalcó que van “en camino” de alcanzarla.

Durante su intervención en la Cumbre sobre el Futuro de la Defensa de Axios, las autoridades de inmigración contabilizan 548,000 expulsiones hasta el pasado mes de septiembre, sumando operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza (CBP).

Las cifras están respaldadas en un comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el 23 de septiembre, donde aseguró que ya habían superado el medio millón de deportaciones.

Analistas externos señalan que este ritmo plantearía unas 1,886 deportaciones por día para alcanzar cerca de 688,553 deportaciones al final del año, si se mantiene el promedio actual, precisa Newsweek.

Curiosamente, Trump no superaría las deportaciones de Joe Biden

Durante la presidencia de Barack Obama, indica el mismo medio, se deportaron más de 5.3 millones de personas en ocho años, un doble mandato (2009-2017). Bajo Joe Biden, entre enero de 2021 y noviembre de 2024, fueron expulsadas aproximadamente 4,6 millones de personas.

En el contexto actual, la meta de 600,000 deportaciones no batiría el récord histórico, pero sí representa un incremento significativo respecto a la cifra promedio diaria.

Aaron Reichlin-Melnick, del American Immigration Council, señaló que en el caso de la administración Trump muchas de las deportaciones declaradas podrían incluir devoluciones en puertos de entrada o autoexpulsiones.

Aunque el objetivo de Trump habla de una política migratoria más agresiva en los primeros meses, analistas políticos señalan que ese número dependerá de múltiples factores: capacidad de detención, acuerdos de repatriación con otros países, recursos de transporte, y acciones legales que puedan frenar o limitar la expulsión de ciertos grupos.

Te puede interesar:

· Estadounidense revela que fue sacada de su vehículo por agentes de la CBP por un incidente vehicular

· Comandante de Patrulla Fronteriza es acusado de violar orden judicial en redadas en Chicago

· Mujer embarazada denuncia que agente de ICE le apuntó con un arma en la cabeza