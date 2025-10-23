Mujer embarazada denuncia que agente de ICE le apuntó con un arma en la cabeza

El relato de Lesly Guevara, una mujer embarazada del área de Chicago, ha generado indignación y preocupación por las tácticas de los agentes federales de inmigración en Estados Unidos.

La joven asegura que un agente de ICE le apuntó directamente con un arma mientras ella se encontraba dentro de su coche con su pareja y su bebé de diez meses, durante un operativo en la ciudad de Berwyn, Illinois. De acuerdo con declaraciones obtenidas por Newsweek, Guevara temió por su vida y la de su familia, al punto de pensar que “todo podía terminar en ese momento”.

Una denuncia que reaviva la polémica sobre los operativos de ICE

Guevara relató que se encontraba estacionada cuando vio llegar varios vehículos de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) persiguiendo a dos sospechosos. Contó que comenzó a tocar la bocina como forma de advertencia a los vecinos sobre la presencia de los agentes, una práctica que, según dijo, la comunidad suele usar para alertar a otros.

Agentes de ICE se encontraban realizando un operativo cuando Lesley alertó a la gente desde su coche al tocar la bocina. Crédito: Alex Brandon | AP

Minutos después, un agente federal descendió del coche oficial, levantó su arma y se dirigió hacia ella acusándola de obstaculizar la operación. En ese momento, narra la mujer, le pidió al oficial que bajara el arma, recordándole que estaba embarazada y que solo intentaba avisar a los demás.

La mujer contó al medio estadounidense que se encuentra en un embarazo de alto riesgo y que está próxima a dar a luz. Pese al miedo, decidió continuar grabando el encuentro desde su teléfono móvil para dejar constancia de lo ocurrido. “Sentí miedo, pero también rabia. No podía quedarme callada”, expresó en su testimonio.

Temor, cansancio y desconfianza hacia las autoridades

La madre, residente de Cicero, en el oeste de Chicago, afirmó que su reacción no fue solo de miedo, sino también de hartazgo ante lo que considera una constante en su comunidad: “Golpean a la gente, abusan de su poder. No podía seguir viendo eso sin hacer nada”.

Según el testimonio, después de que el agente se dio cuenta de que estaba siendo grabado, trató de cubrir su rostro. Para Guevara, ese gesto fue una señal de que el oficial sabía que había ido demasiado lejos.

De acuerdo con Newsweek, los videos del momento fueron publicados en TikTok y han circulado ampliamente, generando comentarios de apoyo y llamados a la rendición de cuentas por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El medio confirmó que intentó obtener una respuesta oficial de la agencia, sin recibir respuesta antes del cierre de su publicación.

Qué sigue para Lesly Guevara y la investigación

Hasta ahora, no hay confirmación oficial de si el incidente derivará en una investigación interna dentro del DHS. Activistas locales y abogados de derechos civiles en Illinois han ofrecido acompañamiento legal a Guevara, quien insiste en que solo busca justicia y que su testimonio sirva para que otros no pasen por lo mismo.

“Mi objetivo es crear conciencia y alentar a la gente a no tener miedo de hablar”, dijo en su declaración. Mientras tanto, la presión pública aumenta y se espera que la agencia federal responda en los próximos días sobre el comportamiento de sus agentes en Berwyn.

