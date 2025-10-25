Mega Millions: números ganadores en vivo del sorteo hoy viernes 24 de octubre de 2025, con premio de $680 millones de dólares

Durante este viernes se realizó una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 24 de octubre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $680 millones de dólares. Revisa aquí todos los números premiados de Mega Millions:

Números ganadores:

11 18 31 51 56 24 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions tienes que seleccionar hasta seis números: en concreto, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si tienes la suerte de acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si consigues el jackpot, tienes que contactar con la sede principal de lotería del estado donde hubieras comprado el boleto. Una vez allí te darán una cita para empezar los trámites necesarios para cobrar tus ganancias.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos maneras:

-Anualidad: se da un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Luego, cada pago es un 5% más alto que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: consiste en una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, en función de las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier establecimiento autorizado en cada estado. Los premios superiores a esa cifra, tendrán que solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se celebran dos días a la semana, en concreto, los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions realizará su siguiente sorteo el martes 28 de octubre

