Quién es Daniel Kovalik, el abogado estadounidense que defenderá a Gustavo Petro

El abogado y defensor de los derechos humanos Daniel Kovalik fue designado por el presidente Gustavo Petro para asumir su defensa en Estados Unidos, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyera al mandatario colombiano, a su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro Armando Benedetti en la denominada Lista Clinton, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El anuncio lo hizo el propio Petro a través de su cuenta de X, donde escribió: “Efectivamente, la amenaza de Bernie Moreno se cumplió. Yo, mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dani Kovalik, de los EE. UU.”.

El presidente calificó la medida como una “paradoja”, afirmando que, pese a haber luchado contra el narcotráfico durante décadas, ahora es sancionado por el país que más ha contribuido al consumo de cocaína.

Por su parte, Kovalik respondió en la misma red social: “Estoy muy orgulloso de ejercer como abogado de Gustavo Petro en los Estados Unidos. Lo conozco y lo admiro desde hace muchos años como una buena persona, un hombre honrado y un hombre del pueblo. ¡Venceremos!”.

Trayectoria de Daniel Kovalik

Nacido en Louisville, Kentucky, y graduado de la Universidad de Columbia en 1993, Daniel Kovalik es reconocido internacionalmente por su labor en la defensa de los trabajadores y su lucha contra las violaciones de derechos humanos. Durante más de dos décadas fue asesor jurídico del sindicato United Steelworkers (USW), uno de los más grandes de Estados Unidos, donde encabezó litigios contra multinacionales como Coca-Cola, Drummond Company y Occidental Petroleum por presuntos abusos cometidos contra sindicalistas colombianos.

Su trabajo se ha desarrollado bajo la Ley de Reclamaciones por Agravios Extranjeros (Alien Tort Claims Act), que permite que víctimas extranjeras demanden a empresas en tribunales estadounidenses por violaciones de derechos humanos cometidas fuera del país. Estas causas, muchas de ellas relacionadas con Colombia, le otorgaron proyección internacional y el reconocimiento de medios como The Christian Science Monitor, que lo describió como “uno de los defensores más destacados de los trabajadores colombianos en Estados Unidos”.

Kovalik recibió el Project Censored Award por un artículo que documentó el asesinato de sindicalistas en Colombia y fue galardonado con el David W. Mills Mentoring Fellowship de la Universidad de Stanford. Actualmente es profesor de Derechos Humanos Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pittsburgh, donde enseña sobre derecho laboral y política exterior estadounidense.

Perfil ideológico

Además de su trabajo jurídico, Kovalik es un activista político con posiciones críticas frente a la política exterior de Estados Unidos. Ha escrito para medios como The Huffington Post y Counterpunch, y ha dictado conferencias en diversos países sobre derechos humanos y relaciones internacionales, señala Caracol radio.

El abogado se considera cercano a la izquierda latinoamericana y ha expresado simpatía por líderes como Fidel Castro y el Che Guevara. También ha defendido públicamente a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba frente a sanciones de Washington, argumentando que las medidas coercitivas unilaterales violan el derecho internacional.

☝️Abogado revela las razones tras las sanciones de EE.UU. contra Petro



Pese a ser unilaterales e ilegales, las sanciones estarían motivadas por razones personales, dijo el abogado defensor del presidente colombiano Daniel Kovalik (@danielmkovalik) a RT. https://t.co/bUktDXxHil pic.twitter.com/33lCcXGGIm — RT en Español (@ActualidadRT) October 25, 2025

En el caso de Venezuela, respaldó al gobierno de Nicolás Maduro tras la aprobación de la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en 2014, la cual autorizó sanciones a funcionarios venezolanos.

Kovalik ha sido un crítico constante de la política militar estadounidense en Gaza y Ucrania. Incluso ha justificado la invasión rusa, postura que le valió críticas del Centro de Medios de Crisis de Ucrania, que señaló que sus declaraciones “rayaban en teorías conspirativas y coincidían con la retórica del Kremlin”.

Experiencia en Colombia

Desde inicios de los años 2000, Kovalik ha tenido una relación cercana con Colombia. Participó en investigaciones sobre violencia antisindical y acompañó litigios en nombre de víctimas de abusos cometidos en regiones como Antioquia. Su experiencia le ha permitido conocer de primera mano las dinámicas del conflicto social y laboral del país, lo que podría ser clave en la estrategia de defensa de Petro.

Expertos señalan que el abogado podría combinar su conocimiento en derecho internacional, su trayectoria en casos de violaciones de derechos humanos y su influencia en el ámbito político y mediático estadounidense para argumentar que la inclusión de Petro en la Lista Clinton responde más a una decisión política que a una acusación jurídica sustentada.

La inclusión en la Lista Clinton implica el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición para ciudadanos o empresas de EE. UU. de realizar transacciones con los sancionados. Aunque el caso apenas comienza, su impacto ya se siente en el plano político y diplomático.

