Real Madrid vs. FC Barcelona: dónde ver, horario y alineaciones probables del Clásico de España

Este domingo 26 de octubre se desarrollará la edición 262 del Clásico de España. El Real Madrid recibirá al FC Barcelona en el Santiago Bernabéu. Este es un duelo por el liderato de LaLiga. El partido corresponde a la jornada 10 de la temporada.

El Real Madrid es local y ha mantenido un ritmo demoledor en el Santiago Bernabéu (invictos). hasta ahora el conjunto merengue lidera el torneo con 24 puntos tras 9 jornadas (7 victorias y 3 empates). Los dirigidos por Xabi Alonso mantienen un equilibro con su defensa y su ataque: 25 goles anotados y solo 8 en contra.

“Estamos donde estamos y estamos bien para el Clásico. He visto al equipo con ganas de hacerlo bien y también necesitamos el apoyo del Santiago Bernabéu“, dijo Xabi Alonso.

La contraparte es el FC Barcelona. El conjunto de Hansi Flick va por el liderato del fútbol español. Los blaugranas tienen 21 puntos (6 triunfos y 3 empates). Los catalanes acumulan 4 triunfos y 1 empate en sus últimos 5 duelos. Como es de costumbre, el FC Barcelona dejó un promedio de posesión de balón del 62%.

“Enfrentar a un equipo como el Madrid siempre requiere un esfuerzo extra. No solo es cuestión de táctica; es un tema de mentalidad y concentración. Es siempre un partido importante”, reconoció Hansi Flick. Sus dirigidos tienen registros muy similares a los de sus rivales (22 goles a favor y 7 en contra).

En los últimos diez clásicos, el FC Barcelona ha mostrado una marcada superioridad con seis victorias. el Real Madrid solo ha conseguido un par de triunfos y rescatar otros dos empates. Los blaugranas tienen cuatro Clásicos consecutivos llevándose la victoria.

Tocados antes del Clásico

Por parte del Real Madrid, David Alaba es una baja confirmada por una lesión de rodilla; Dani Carvajal es duda por molestias musculares y Eduardo Camavinga padece una sobrecarga en el aductor. Por parte del FC Barcelona, Frenkie de Jong (lesión de tobillo), Pedri (molestias musculares) y Gavi (paulatino regreso a las canchas) son dudas de Flick para este encuentro.

Horario y dónde ver en Estados Unidos el Clásico entre e Real Madrid y el FC Barcelona.

Horario en Estados Unidos: 11:15 horas ET / 8:15 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ESPN2 y ESPN Deportes.

Alineación probable del Real Madrid

Thibaut Courtois, Huijsen, Eder Militao Álvaro Carreras, Fede Valverde; Aurelien Tchouameni, Arda Güler, Jude Bellingham, Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

Alineación probable dl FC Barcelona

Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Alejandro Balde; Pedri, De Jong, Fermín López; Rashford, Ferran y Lamine Yamal.

Sigue leyendo:

– Barcelona se queda sin Raphinha y Real Madrid tiene dos bajas para el Clásico

– Xabi Alonso ignora declaraciones de Lamine Yamal contra Real Madrid

– Lamine Yamal pica el Clásico y el Real Madrid lo considera una “falta de respeto”

– El “Papu” Gómez deberá esperar más tiempo después de la sanción por dopaje