Hallan un cuerpo durante la búsqueda de estudiante desaparecida en Vermont

La policía de Vermont informó este jueves el hallazgo de un cuerpo durante la búsqueda de la estudiante universitaria Lia Smith, de 21 años, quien había sido reportada como desaparecida el domingo tras no ser vista desde el viernes anterior.

Smith, originaria de California y estudiante de último año de Middlebury College, fue vista por última vez alrededor de las 9 p. m. del viernes en un edificio del campus, según el Departamento de Policía de Middlebury.

El hallazgo cerca del campus

Durante una búsqueda a gran escala el jueves, miembros del equipo de búsqueda y rescate de la Policía Estatal de Vermont localizaron un cuerpo alrededor de la 1:30 p. m. en un campo al oeste del campus, cerca de la granja orgánica de la universidad en Cornwall.

Las autoridades indicaron que se realizará una autopsia el viernes para confirmar la identidad y determinar la causa y la forma de la muerte, que en principio no parecen sospechosas.

“La identidad de la persona fallecida se dará a conocer después de la autopsia”, informó la Policía Estatal.

Una comunidad universitaria en duelo

El presidente de Middlebury College, Ian Baucom, calificó la noticia como “extraordinariamente difícil de recibir”.

“Esta es una noticia increíblemente triste y estamos trabajando para apoyar a nuestra comunidad en todo lo que podamos en este momento difícil”, expresó en un comunicado.

La universidad informó que mantiene contacto directo con la familia y los amigos de Lia Smith, y ha activado servicios de consejería y apoyo emocional para estudiantes y personal.

Operativo de búsqueda coordinado

Desde el reporte de desaparición, la policía de Middlebury había desplegado búsquedas con drones y equipos terrestres dentro y fuera del campus, con apoyo de la Policía Estatal de Nueva York, el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Middlebury College.

“Haremos todo lo posible para encontrar a Lia”, señalaron las autoridades universitarias el lunes, cuando la búsqueda seguía en curso.

El operativo involucró a decenas de voluntarios, cuerpos policiales locales y federales, así como brigadas caninas y unidades aéreas.

Aunque todo apunta a que el cuerpo hallado pertenece a Lia Smith, la policía estatal insistió en que no se adelantará ninguna conclusión hasta contar con los resultados de la autopsia.

“Nuestros pensamientos están con la familia de Lia y con todos los miembros de la comunidad de Middlebury en este momento tan doloroso”, concluyeron las autoridades.

