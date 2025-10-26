Cada 26 de octubre se celebra el National Pumpkin Day, una ocasión perfecta para disfrutar de una de las frutas más versátiles. A pesar de ser considerada comúnmente un vegetal, la calabaza pertenece a la familia de las frutas. Para conmemorar este día, te presentamos cinco formas divertidas y originales para celebrar, ¡sin necesidad de disfrazarse de calabaza!

1. Explora Nuevas Recetas de Calabaza

El National Pumpkin Day es la oportunidad perfecta para experimentar con recetas que incluyan esta fruta. Si eres fanático de la sopa de calabaza, prueba la versión de COBS Bread para un delicioso y reconfortante plato de invierno. Para los amantes de los postres, nada mejor que un pastel de queso con calabaza. Esta receta fácil de preparar no requiere horno y solo toma 15 minutos de tu tiempo.

2. Organiza una Noche de Tallado de Calabazas

Una de las formas más tradicionales y divertidas de celebrar este día es con una noche de tallado de calabazas. Invita a familiares y amigos para pasar un buen rato creando diseños creativos en las calabazas. Si eres de los que disfruta de la competencia, puedes añadir un toque de emoción organizando un concurso de tallado. El ganador se llevará como premio un paquete de 6 bollitos de calabaza de COBS Bread.

3. Impresiona con Datos Curiosos sobre la Calabaza

Haz que tus amigos y familiares se sorprendan con algunos datos interesantes sobre la calabaza. Aquí tienes algunos datos curiosos para compartir este año:

En Canadá y Estados Unidos, se producen más de 2,000 millones de libras de calabaza cada año.

cada año. El pastel de calabaza más grande de la historia fue horneado en 2005 y pesó 2,020 libras.

más grande de la historia fue horneado en 2005 y pesó 2,020 libras. Las flores, semillas y pulpa de la calabaza son comestibles y son ricas en potasio y vitamina A.

4. Visita un Huerto de Calabazas

Una actividad perfecta para toda la familia es visitar un huerto de calabazas. Es una excelente manera de disfrutar del aire libre mientras apoyas a las granjas locales. Además, podrás elegir tu propia calabaza para llevar a casa y hacerla parte de la decoración o de una receta especial. Recuerda llevar tu propia bolsa para cargar tu preciado souvenir.

5. Disfruta de Especias de Calabaza

No puedes dejar pasar el National Pumpkin Day sin probar una bebida con especias de calabaza. Los lattes de calabaza se han convertido en una tendencia popular cada otoño, ¡y no es para menos! Si eres de los que disfruta de preparar sus propias bebidas, ¿por qué no hacer un delicioso latte de calabaza en casa? ¡Es una manera perfecta de saborear la temporada!