Lando Norris gana en México y le arrebata el liderato del Mundial a Piastri

El británico Lando Norris (McLaren) se impuso este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del calendario de la Fórmula 1, y tomó el liderato del campeonato por un solo punto sobre su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, quien terminó quinto. La carrera, disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, tuvo como podio a Charles Leclerc (Ferrari) en el segundo lugar y al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en el tercero.

Con esta victoria, la décima de su carrera y la sexta en la temporada, Norris se colocó al frente del campeonato con 357 puntos. Verstappen, campeón de los últimos cuatro años, se mantiene tercero a 36 unidades del líder. El argentino Franco Colapinto (Alpine), en tanto, finalizó en la decimosexta posición.

La prueba terminó con el coche de seguridad virtual en pista, activado tras la retirada de Carlos Sainz (Williams) en la penúltima vuelta, víctima de problemas mecánicos que lo dejaron fuera cuando buscaba sumar puntos. Antes que él, Fernando Alonso (Aston Martin) también había abandonado, en la vuelta 36, por fallas en los frenos.

Dominio de Norris y presión sobre Verstappen

Norris, que había logrado la pole position el sábado, defendió con autoridad su posición desde el inicio. Aunque Leclerc lo superó brevemente en la primera curva, tuvo que devolverle el lugar tras rebasarlo fuera de pista. Desde ese momento, el piloto británico mantuvo un ritmo constante que lo llevó a liderar prácticamente toda la carrera.

“Menuda carrera. Pude mirar hacia adelante y concentrarme, en una carrera sin complicaciones”, declaró Norris al finalizar. “Mi salida fue buena, la primera vuelta fue buena; y, a partir de ahí, todo salió rodado. Es genial ganar aquí, gracias a todos los aficionados”, añadió.

Por su parte, Oliver Bearman (Haas) consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1 al finalizar cuarto, mientras que Andrea Kimi Antonelli y George Russell ocuparon las posiciones sexta y séptima con los Mercedes.

Verstappen, que había sido el más rápido en los entrenamientos del viernes, no logró replicar su dominio habitual. El neerlandés se vio perjudicado por el coche de seguridad virtual en las últimas vueltas, justo cuando se acercaba a Leclerc para disputarle el segundo puesto. “Mad Max”, como se le conoce, perdió así una oportunidad clave para recortar puntos y mantener viva su defensa del título.

Un campeonato más cerrado que nunca

El resultado deja al campeonato al rojo vivo. McLaren, que ya había asegurado el título de constructores en Singapur, tiene ahora a sus dos pilotos separados por un solo punto, lo que augura un cierre de temporada apasionante.

Norris reconoció que, pese a recuperar el liderato, su enfoque será mantener la calma. “Estoy muy contento; me concentro en mí mismo. Ahora tengo que mantener la cabeza baja, seguir trabajando y seguir concentrado”, comentó.

Con cuatro Grandes Premios y dos carreras sprint por disputarse, el Mundial se trasladará dentro de dos semanas a Sao Paulo, donde Brasil podría ser escenario de otro capítulo decisivo entre Norris, Piastri y Verstappen. La lucha por el título está más viva que nunca.



