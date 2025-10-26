Ya comenzó la temporada de Escorpio, qué significa y hasta cuándo se extiende

Los fanáticos de la astrología se preparan para recibir una de las etapas más intensas del año: la temporada de Escorpio. Este período marca el inicio de una etapa de transformación, profundidad emocional y renovación. Su llegada ocurre cuando el Sol comienza a transitar los primeros grados del signo del escorpión, generalmente en los últimos días de octubre.

Escorpio es el octavo signo del Zodiaco y el segundo del elemento Agua. Es reconocido por su magnetismo, su naturaleza reservada y su gran capacidad de introspección. Aunque muchos lo perciben como un signo temido por su intensidad y misterio, quienes nacen bajo su influencia son sensibles y profundamente emocionales.

Su carácter pasional y su conexión con las emociones más profundas lo convierten en uno de los signos más complejos del horóscopo. Plutón, su planeta regente, simboliza la transformación, el poder interno y la capacidad de renacer tras las crisis. Gracias a esta energía, Escorpio tiene la habilidad de reinventarse y encontrar fuerza incluso en los momentos más difíciles.

Cuándo comenzó la temporada de Escorpio 2025

Este 2025, la temporada de Escorpio comenzó el jueves 23 de octubre, justo después de concluir la de Libra, que se extiende aproximadamente hasta el 22 de octubre. Este tránsito solar se prolongará durante un mes, finalizando el viernes 21 de noviembre, cuando el Sol ingrese en el signo de Sagitario.

Durante este ciclo, la energía de Escorpio se manifiesta con mayor intensidad, impulsando la introspección, la búsqueda de verdades ocultas y la renovación emocional. Se trata de una etapa ideal para dejar atrás lo que ya no tiene propósito y enfocarse en lo esencial. También es un período favorable para la transformación personal y el crecimiento espiritual.

Como cada año, las fechas exactas de inicio y fin pueden variar uno o dos días, según el movimiento del Sol. Sin embargo, la duración promedio de cada temporada zodiacal se mantiene cercana a los treinta días, marcando el paso del astro rey por las doce constelaciones del Zodiaco.

Las fechas de cada signo del Zodiaco

Cada signo tiene un período definido en el que el Sol recorre su constelación. A continuación, el calendario general de las temporadas zodiacales:

Aries: del 21 de marzo al 20 de abril.

del 21 de abril al 21 de mayo. Géminis: del 22 de mayo al 20 de junio.

del 21 de junio al 20 de julio. Leo: del 21 de julio al 20 de agosto.

del 21 de agosto al 20 de septiembre. Libra: del 21 de septiembre al 21 de octubre.

del 22 de octubre al 22 de noviembre. Sagitario: del 23 de noviembre al 22 de diciembre.

del 23 de diciembre al 20 de enero. Acuario: del 21 de enero al 19 de febrero.

De esta manera, el ingreso del Sol en Escorpio marca un período de intensidad, transformación y descubrimiento interior. Una fase que invita a mirar hacia adentro, dejar atrás lo superficial y renacer con más fuerza y claridad emocional.