Cómo estará el clima para Halloween 2025 en California

Para la mañana del 31 de octubre de 2025, cuando se celebra Halloween, las condiciones serán agradables en gran parte de California. Según el portal especializado Tiempo3, las temperaturas se sitúan típicamente entre 18 °C y 27 °C.

Así estará el clima para Halloween en California

Cielos despejados durante la mañana

Se espera que las primeras horas del día registren temperaturas moderadas, sin precipitaciones y con cielos mayormente despejados. Esta previsión hace del inicio de la jornada un buen momento para quienes planean actividades al aire libre o iniciarán los recorridos de disfraces temprano.

Los expertos recomiendan vestir en capas ligeras, como una sudadera o chaqueta ligera, y las capas pueden retirarse una vez que aumente el calor hacia mediodía. Aprovecha que la mañana estará libre de lluvias y viento fuerte, lo cual favorece el paseo o evento inicial.

Subida de temperatura para la tarde

Durante la tarde, se espera un ascenso de la temperatura hacia máximas cercanas a los 26 °C o 27 °C, acorde con el promedio del mes. El cielo debería permanecer mayormente claro o con pocas nubes, lo que favorece un ambiente cómodo y luminoso para quienes celebren Halloween al aire libre.

Este tramo de la jornada será ideal para actividades informales como visitas a vecindarios, trucos o tratos, decoración de patios y tomarse fotos. Como el clima será cálido, se aconseja llevar una botella de agua, protección solar ligera si aún hay sol directo y, eventualmente, una chaqueta ligera si la sensación térmica cae al atardecer.

Bajada leve de temperatura para la noche

Al caer la noche, la temperatura empezará a descender, probablemente hasta unos 20 °C o un poco menos, como señalan las estadísticas de octubre en California. El cielo continuará mayormente despejado, lo cual favorecerá que las luminarias, decoraciones y disfraces destaquen sin obstáculos climáticos.

La ausencia de lluvia seguirá siendo la norma, lo que reduce el riesgo de que la noche de Halloween se vea afectada por mal tiempo.

Si tienes planes de hacer actividades después del atardecer, como fiestas de disfraces o recorridos de “truco o trato”, el entorno se prestará bien.