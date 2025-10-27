Drew Barrymore confiesa que su mayor enseñanza vino de un centro de rehabilitación a los 14 años

En una conmovedora conversación en The Drew Barrymore Show, la actriz y ganadora de un Emmy, Drew Barrymore, abrió su corazón sobre una etapa crucial de su vida: los dos años que pasó en un centro de rehabilitación durante su adolescencia.

El tema surgió durante una entrevista con Mae Martin, creador de la serie de Netflix Wayward, que aborda precisamente las experiencias de jóvenes en instituciones para adolescentes con problemas.

Barrymore enfatizó el lado positivo de su estadía en el centro. “Experimenté mucha ligereza en mi experiencia en la institución”, afirmó, describiéndola como “un estímulo para decir la verdad, ser valiente, encontrar humor y heroísmo en tu camino”. Llegó a afirmar que, “sinceramente, es lo mejor que me ha pasado”.

En un blog publicado en 2023, Barrymore detalló cómo, durante su tiempo en el centro, se vinculó con otros jóvenes que, como ella, “no sabían dónde poner su ira y ya no sabían cómo vivir la vida sin la necesidad de drogarse o autodestruirse”.

Una experiencia compartida en la juventud

La charla tomó un giro personal cuando Barrymore confesó: “A mí también me llevaron y me encerraron en un centro durante dos años”.

La revelación sorprendió a Martin, quien respondió: “No lo sabía. O sea, sé que eras un adolescente desobediente, como yo, y que estaba en rehabilitación y todo eso, pero no sabía que estuvieras en uno de esos lugares”.

Barrymore, que a los 13 años fue internada 18 meses en el centro de rehabilitación Van Nuys por adicción a las drogas y el alcohol. En entrevistas previas, la estrella ha abordado este tema y ha afirmado que se sentía “muy sola” y “terrible” durante esa época.

“Fue una época de mucha rebeldía. Me escapaba. Estaba muy, muy enfadada”, declaró en una entrevista con The Guardian en 2015.

Al ver Wayward, Barrymore reconoció instantáneamente la autenticidad con la que se retrata la vida en esos centros. “No sabía eso de ti, pero al ver el programa, había demasiada precisión”, le dijo a Martin. “Fue demasiado real para mí en ese aspecto, donde supe que era imposible no contar una perspectiva auténtica”.

Ambos coincidieron en que, a pesar de la dureza de la experiencia, lograron salir adelante. “Lo logramos, espero”, dijo Martin, a lo que Barrymore respondió: “¡Lo logramos!”.

