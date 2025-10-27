Hamzah Sheeraz dice que le encantaría pelear con Jaime Munguía

Hamzah Sheeraz expresó que le encantaría pelear con Jaime Munguía, quien volverá a la acción a principios del 2026, luego de su debut exitoso en peso supermediano.

En una entrevista con Fight Hub TV, Sheeraz declaró que Munguía tiene un estilo similar al de Edgar Berlanga, su primera víctima en su nueva categoría.

“Me encantaría esa pelea. Ya ha peleado con Canelo. Es similar a Edgar Berlanga en cuanto a su perfil”, dijo el peleador británico.

Jaime Munguía regresará al ring a inicios del 2026 tras ser exonerado por un caso de dopaje. Crédito: Queensberry Promotions/Leigh Dawney | Cortesía

De acuerdo con un reporte de Salvador Rodríguez de ESPN KnockOut, el mexicano tiene planeado pelear el 30 de enero y ha expresado interés en pelear con Hamzah Sheeraz y Christian Mbilli.

Luego de noquear a Berlanga en su debut, Sheeraz iba a enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero como perdió ante Terence Crawford la pelea se cayó. Por los momentos su futuro es incierto, aunque aseguró que no esperarán por nadie.

En su última pelea celebrada en mayo, Jaime Munguía dominó a Bruno Surace y lo venció por decisión unánime de los jueces en el Riad, Arabia Saudita, para vengar la derrota por nocaut que le propinó en diciembre del 2024.

Recordemos que Munguía dio positivo por metabolitos de testosterona de origen exógeno en las pruebas A y B luego de su victoria sobre Surace. Tras cuatro meses de investigaciones, el CMB comprobó que los suplementos contaminados no influyeron en el rendimiento del mexicano y pudo declararse su inocencia.

Hamzah Sheeraz dominó a Edgar Beranga en una cartelera realizada en la ciudad de Nueva York. Crédito: Golden Boy Promotions | Cortesía

Hamzah Sheeraz, de 26 años, ascendió al peso supermediano tras empatar con Carlos Adames en las 160 libras y perder la oportunidad de coronarse campeón. El británico tiene marca de 21 victorias, cero derrotas y un empate.

Por su parte, Jaime Munguía, de 27 años, se recuperó de su primera derrota por nocaut y pudo vengarse de Bruno Surace en la revancha. El peleador nacido en Tijuana cuenta con un récord de 44 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y dos reveses.

Sigue leyendo:

· Jaime Munguía podría regresar en enero contra Hamzah Sheeraz o Christian Mbilli

· Jaime Munguía es exonerado por el CMB del caso de dopaje

· Jaime Munguía da positivo por dopaje tras revancha con Bruno Surace