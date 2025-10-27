Horóscopo: qué será de tu semana del 27 de octubre al 2 de noviembre

Los astros auguran una semana en la que algunos signos deberán ser sabios y otros podrán dejar fluir la energía. Conoce cómo lo irá a tu signo del 27 de octubre de 1 de noviembre.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: El destino lo compensa. Descubrirá cuánto lo atrae un supuesto enemigo. El romance más apasionado de su vida podría estar muy próximo.

DINERO: Su economía bajo control. Deja de ser un simple espectador de hechos para tomar las riendas de sus finanzas y su organización.

CLAVE DE LA SEMANA: A veces hay que imponerse sin tanta diplomacia para hacerse respetar.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: A menos que ponga freno a tanta demanda, su malestar irá en aumento. Necesitará tiempo para evaluar quién tiene o no razón en la familia.

DINERO: Los demás no esperan que usted señale problemas, sino que buscan soluciones. Se planta ante gente con autoridad.

CLAVE DE LA SEMANA: Le resultará sencillo aceptar las diferencias.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Buen comienzo para las relaciones que se inician y un apacible convivir para los demás. Mutua gratitud en la pareja. Se reúne la familia.

DINERO: Mil exigencias pero tómelo con calma. Semana ideal para organizar su agenda pero no para jugadas de riesgo.

CLAVE DE LA SEMANA: Siga actuando con compromiso, pero evite controlarlo todo.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Pausa al corazón que entra en un breve letargo. Le costará expresarse con libertad, aunque tendrá la oportunidad de conocer gente inquieta.

DINERO: A mano con sus acreedores, por lo que pronto pasa al frente. Estará mejor encaminado si se integra a un grupo.

CLAVE DE LA SEMANA: Nada de secretos, prefiera los amores a la luz del día.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Con la bendición de tener a su alcance un amor claro como el agua. Reconquista a esa pareja que tanto quiso o gana pronto un corazón esquivo.

DINERO: Poca adrenalina en su trabajo. Hará cambios imprescindibles aunque algo lentos y difíciles para usted.

CLAVE DE LA SEMANA: Enfrente con fuerza el peligro, sin sacrificar su seguridad.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: El corazón está en un fastidioso compás de espera. Las diferencias no se resuelven. Busque mejor la palabra que llegue al corazón del otro.

DINERO: Con envidiable fortuna financiera. Se destacará gracias a su fuerte presencia y a su actitud ejecutiva.

CLAVE DE LA SEMANA: Para no caer al vacío, mire fijo el horizonte. Hay futuro.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: La sensatez dejará de regir cada acto y se deja llevar por el corazón. Tensión con una figura de autoridad que no respeta lo que siente.

DINERO: Algo mareado con las exigencias del trabajo. Delegue y respete las limitaciones del otro.

CLAVE DE LA SEMANA: Cuente más con sus pares. Solidaridad y amistad.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Las vueltas de la vida harán que se repitan vivencias que no supo resolver. Esta vez será más sabio. Feliz por la armonía familiar.

DINERO: Desaparece toda traba financiera. Se pondrá en movimiento, física y mentalmente. Defina situaciones.

CLAVE DE LA SEMANA: Tiempo de convertir las ideas en hechos.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Atractivo como nunca y menos ambiguo que de costumbre. Si estaba en una crisis de pareja se darán una segunda oportunidad. De mutuo acuerdo.

DINERO: Negociaciones delicadas con alta probabilidad de éxito. Pone la piedra fundamental en una obra importante.

CLAVE DE LA SEMANA: No deje que las críticas infundadas lo desanimen.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Suelte amarras y el destino lo llevará en dirección correcta. Amores contrariados quedan atrás y da la bienvenida a sentimientos nuevos.

DINERO: Presiones externas se traducen en un constante estado de ansiedad. Pronto recuperará los espacios que relega hoy.

CLAVE DE LA SEMANA: Cuando la confusión es grande conviene olvidar todo y partir de cero.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Un imprevisto impacta fuerte en su relación de pareja. Emocionalmente bien ubicado, aunque no será una etapa muy serena. Desaparecen dudas.

DINERO: Se adaptará a una situación desconocida. Tendrá que mantenerse alerta, especialmente si tiene gente a cargo.

CLAVE DE LA SEMANA: Si el río suena, agua lleva. Atento, aun si todo está bajo control.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Intenta pasar más tiempo en familia y se ocupa sobre todo de los más jóvenes. Gente que trata de seducirlo, pero no es el momento ideal.

DINERO: Bien en los negocios, los estudios y la vida social. Organice números, puede tener un par de pequeños gastos inesperados.

CLAVE DE LA SEMANA: Aproveche los breves períodos de serenidad para descansar.

Por Kirón