Jaime Jáquez Jr. se impone con 17 puntos en victoria del Heat sobre los Knicks

Jaime Jáquez Jr. tuvo una gran noche en la victoria del Miami Heat 115-107 sobre los New York Knicks este domingo.

El jugador mexicano terminó con 17 puntos, 8 de 12 en tiros de campo, y consiguió además cinco rebotes y cinco asistencias en 26 minutos en pista.

El máximo anotador de los Heat fue Norman Powell, con 29 puntos, y el equipo de Miami dio continuidad al notable 146-114 logrado el viernes pasado en el campo de los Memphis Grizzlies.

Este fue el primer partido del Miami Heat en casa luego del escándalo de apuestas en el que Terry Rozier terminó arrestado junto a otras figuras del baloncesto.

Miami ha anotado 382 puntos hasta ahora, la mayor cantidad por cualquier equipo del Heat en tres juegos para abrir una temporada. El Heat de la temporada 2019-20 anotó 360.

Tras esta victoria, el Miami Heat lleva récord de dos victorias y una derrota. Por su parte, Jalen Brunson anotó 37 puntos y Mikal Bridges tuvo 20 para Nueva York.

Karl Anthony Towns finalizó con 15 unidades y 18 rebotes con los Knicks que también dejan marca de 2-1.

Miami Heat tiene una semana de tres partidos contra Hornets de Charlotte, San Antonio Spurs y cierran como visitante ante Los Angeles Lakers.

San Antonio Spurs sigue invicto con un gigantesco Wembanyama

Los Spurs siguen invicto en este arranque de temporada. Pese a llegar a desperdiciar 26 puntos de ventaja en el tercer período, se impusieron a los Brooklyn Nets con otro recital de Wembanyama.

El francés, protagonista respectivamente con 40 y 29 puntos en las primeras dos victorias, selló un doble-doble de 31 puntos y 14 rebotes ante los Nets, a los que añadió 4 asistencias, 3 robos y 6 tapones.

Antes del partido, los Spurs colgaron al lado de las camisetas retiradas de leyendas como Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginóbili un estandarte con el apodo de Popovich, ‘Pop’ y el número 1.390, como las victorias conseguidas por el histórico ‘coach’ en San Antonio.

