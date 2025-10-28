10 bromas para el “truco o trato” de Halloween: el tazón “fantasma”, dulces que vuelan y más

Cada 31 de octubre, fecha de Halloween, millones de niños recorren las calles de Estados Unidos con un solo propósito: llenar sus bolsas de dulces mientras gritan la clásica frase “¡Truco o trato!”.

¿Sabías que esta tradición tiene raíces antiguas? Según reseña Sky History TV, el “trick or treat” proviene de la costumbre medieval del souling, cuando las personas pedían comida o dulces a cambio de rezar por los difuntos.

Con el tiempo, esta práctica evolucionó hasta convertirse en uno de los “rituales” más divertidos de Halloween.

Pero actualmente, además de los disfraces y las calabazas, muchas familias aprovechan para añadir un toque humorístico con bromas inofensivas que hacen reír o dan un pequeño susto a los visitantes.

10 ideas originales de “dulce o truco” para convertir tu casa en la más divertida del vecindario

1. El tazón “fantasma”

Coloca un tazón lleno de dulces en el porche con un cartel que diga: “Toma solo uno… yo estoy mirando”. Escóndete detrás de la puerta o en una esquina y mueve una mano falsa o una linterna cuando alguien se acerque. La sorpresa está garantizada.

2. Dulces que se mueven solos

Pon los caramelos sobre una bandeja con un hilo de pesca transparente. Cuando los niños vayan a tomar uno, tira suavemente y parecerá que los dulces están vivos y huyendo.

3. El espantapájaros que cobra vida

Rellena ropa vieja con papel o trapos, ponle una máscara y siéntalo frente a la puerta. Quédate inmóvil hasta que digan “¡Truco o trato!”, y luego muévete de golpe.

4. Arañas en el buzón

Pega arañas de plástico dentro del buzón o del recipiente de dulces. Cuando alguien abra la tapa, algunas caerán por sorpresa. Es una broma sencilla, pero efectiva.

5. La casa “embrujada sonora”

Esconde un altavoz Bluetooth en el jardín o en una ventana y reproduce sonidos de cadenas, pasos o risas fantasmales justo cuando los visitantes se acerquen. El efecto ambiental será total.

6. Los dulces que gritan

Coloca un pequeño grabador con sensor de movimiento bajo el tazón de dulces. Cuando alguien lo mueva, emitirá un grito o una carcajada tenebrosa.

7. El espejo que responde

Pega un espejo con la frase “¿Quién eres tú esta noche?”. Si tienes cómplice, pídele que responda desde adentro con una voz distorsionada o risa maligna.

8. Manos saliendo del suelo

Rellena guantes viejos con papel o espuma y entiérralos parcialmente en el jardín. A la luz tenue, parecerán manos de zombis emergiendo de la tierra.

9. La puerta que gime

Coloca tu teléfono o un pequeño altavoz detrás de la puerta con un sonido de lamento o viento. Cuando los niños toquen, abre lentamente para crear una atmósfera espeluznante.

10. El dulce que elige a su dueño

Haz una caja con agujeros para que los niños metan la mano y tomen su premio. Antes de los dulces, pon gelatina o algodón húmedo. Esa textura misteriosa hará que duden antes de alcanzar su recompensa.