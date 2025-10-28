Halloween 2025: ¿Abrirán los bancos y el servicio postal este 31 de octubre?

Al tratarse de una fiesta popular nacional, la llegada de Halloween siempre desata una duda en el calendario: ¿Abrirán los bancos y el servicio postal este 31 de octubre?

La respuesta directa es: sí. Tanto las entidades bancarias como el correo trabajarán con normalidad, ya que Halloween no forma parte de los días festivos federales en Estados Unidos. En definitiva, funcionarán como en cualquier día laborable.

Sin embargo, aunque la norma es que ambos servicios estén disponibles, los horarios pueden variar por sucursal, estado o políticas locales. La recomendación es:

Verificar en el sitio web o app de tu banco la sucursal específica

Consultar el horario local de la oficina postal donde sueles acudir

Si necesitas hacer un trámite importante, es buena idea hacerlo temprano ese día para evitar sorpresas

En resumen, sí puedes planificar hacer trámites bancarios o postales el 31 de octubre con la confianza de que los servicios estarán disponibles, salvo cambios puntuales que sean locales, nunca nacionales.

En qué horario trabajarán los bancos y el correo en Halloween

El 31 de octubre cae viernes, por lo que se espera un horario regular de 9:00 am a 5:00 pm. Sin embargo, conviene que vayas antes de las 4:00 pm, por posibles cierres anticipados en zonas con eventos familiares de Halloween.

Considera también que algunos bancos grandes, como Chase o Wells Fargo, tienen sucursales abiertas hasta las 6:00 pm.

Asimismo, los bancos y oficinas de correo que están dentro de supermercados o centros comerciales suelen cerrar antes: entre 3:00 y 4:00 pm.

Por su parte, las oficinas principales del servicio postal laborarán entre 8:30 am y 5:00 pm, mientras que las más pequeñas cierran entre 3:00 y 4:00 pm.

Finalmente, la entrega de paquetes de Priority Mail o Amazon, que son servicios exclusivos, puede extenderse hasta 8:00 pm.