Gerente de famoso club de San Francisco asesinado a tiros por excompañeros de trabajo

La policía de Santa Rosa, California, confirmó el arresto de dos personas en conexión con el asesinato de Mark Calcagni, gerente general del icónico Condor Club, considerado el primer bar de topless de Estados Unidos y un emblema del distrito de North Beach, en San Francisco.

Los detenidos fueron identificados como Richard Lund, de 43 años, y Asia Morton, de 25, ambos residentes de Dublín, California. Según las autoridades, mantenían una relación sentimental y trabajaban en un negocio de entretenimiento para adultos administrado por Calcagni, aunque no se ha precisado si se trataba del propio Condor Club u otro local bajo su supervisión.

El crimen: una emboscada a su regreso del trabajo

Los investigadores sostienen que Lund esperó a Calcagni la madrugada del 3 de octubre, cuando regresaba a su casa tras finalizar su jornada laboral. El cuerpo del empresario fue encontrado alrededor de las 6:30 a. m. en un carril para bicicletas de Brookwood Avenue, cerca de Birdfoot Way, en Santa Rosa.

Según el informe policial, Morton habría colaborado en la planificación del asesinato, ayudando a Lund a organizar el ataque.

Lund fue detenido el viernes en un complejo de apartamentos de Dublín, mientras que Morton fue arrestada por separado en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, a su regreso de un viaje internacional.

Pruebas digitales y testimonios clave

Tras los arrestos, los agentes ejecutaron una orden de registro en la residencia compartida por los sospechosos y recolectaron pruebas que los vinculan directamente con el homicidio.

El caso se había estancado durante las primeras semanas debido a la escasez de evidencia, pero la unidad de Investigaciones de Delitos Violentos (VCI) siguió múltiples pistas basadas en entrevistas, grabaciones de vigilancia y rastreos digitales, lo que finalmente permitió identificar a los responsables.

“Sus esfuerzos finalmente condujeron a la identificación de dos sospechosos”, señaló la policía en un comunicado.

El legado de Mark Calcagni

Calcagni era una figura respetada y carismática en la vida nocturna de San Francisco, especialmente en el ambiente de entretenimiento para adultos. Además de su papel en el Condor Club, también supervisaba el club Vanity San Francisco, ubicado en la misma zona.

Wolfgang Welch, actual gerente de Vanity, lo describió como una “figura más grande que la vida” y “una presencia respetada en la industria”.

“Se convirtió en uno de los Montes Rushmore de Broadway”, dijo Welch al San Francisco Chronicle.

El Condor Club confirmó la noticia del fallecimiento en un comunicado difundido a Fox News Digital, expresando “profundo pesar y conmoción” por la muerte de su gerente general.

“Mark era más que nuestro gerente: era el alma del Condor Club y una figura fundamental en la vida nocturna de North Beach y San Francisco”, expresó la dirección del local.

El texto añadió que la “dedicación, liderazgo y pasión” de Calcagni “moldearon lo que somos hoy” y que su pérdida “se siente no solo dentro de nuestra organización, sino en toda la comunidad nocturna de la ciudad”.

Hasta el momento, la policía no ha revelado el móvil del crimen, y la investigación continúa abierta. El Condor Club declinó hacer comentarios sobre los arrestos mientras el caso sigue en curso.

