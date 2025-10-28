window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

La Luna creciente del 29 de octubre reta a 3 signos a ser audaces

Cuando hay Luna creciente, el universo invita a tomar decisiones atrevidas y como la de octubre ocurre en Acuario, desafía a 3 signos a romper sus límites

La Luna creciente en Acuario inspira a ser arriesgados a algunos signos del zodiaco. Crédito: Shutterstock

Por  Miguel Angel Castillo

El miércoles 29 de octubre de 2025, el cielo nos regala una poderosa Luna creciente en Acuario, una fase que impulsa el cambio, el coraje y la acción.

Este tránsito lunar invita a 3 signos del zodiacoTauro, Géminis y Virgo— a atreverse a salir de su zona de confort y tomar decisiones que marcarán el rumbo de los próximos meses.

Durante la fase creciente, las intenciones sembradas en la Luna Nueva enfrentan su primera prueba: es el momento de decidir si seguimos adelante con determinación o si necesitamos ajustar el rumbo.

En esta ocasión, al producirse en el signo de Acuario, la energía se vuelve visionaria, rebelde y racional, empujando a todos los signos a romper estructuras obsoletas y actuar con inteligencia emocional.

¿Cuál es la energía de la Luna creciente en Acuario?

La Luna creciente en Acuario trae una vibración de liberación y valentía mental. Este signo de aire está regido por Urano, el planeta del cambio y la innovación, lo que convierte esta fase lunar en un llamado a revolucionar la forma en que pensamos y decidimos.

Con el Sol transitando Escorpio, el cielo se encuentra en una tensión mística entre el deseo de profundizar y la necesidad de distanciarse emocionalmente para ver las cosas con claridad.

El resultado es una energía que puede sentirse intensa, pero también profundamente transformadora, comentan expertos astrólogos a People.com.

Durante esta semana, podríamos notar:

Ganas de romper rutinas y explorar nuevos caminos.
Revelaciones inesperadas que alteran nuestros planes.
La necesidad de ser fieles a nuestra visión personal, aunque eso implique incomodidad.

1. Tauro

Para Tauro, la Luna creciente en Acuario activa tu zona de carrera, reputación y propósito de vida.

Este tránsito te confronta con una pregunta clave: ¿estás realmente comprometido con tu camino actual o estás siguiendo una rutina por costumbre?

Podrías sentirte desmotivado respecto a un proyecto o colaboración, o descubrir que tus prioridades han cambiado.

La influencia acuariana te impulsa a buscar independencia profesional y explorar nuevos modelos de éxito.

Además, una figura de autoridad podría decirte una verdad incómoda, pero necesaria, que te ayude a ver con claridad dónde debes concentrar tu energía.

Consejo para Tauro

Atrévete a reinvertarte. Los cambios que hoy te incomodan serán las semillas de tu éxito futuro.

2. Géminis

Para Géminis, este tránsito lunar activa tu zona de creencias, viajes y expansión personal. Sentirás un fuerte deseo de romper con lo conocido y explorar nuevas posibilidades.

Puede que surja una cancelación inesperada o un cambio de planes que te obligue a repensar tus metas. También podrías cuestionar una creencia o filosofía que antes te definía.

Esta Luna te invita a actualizar tu visión del mundo y abrirte a experiencias que alimenten tu crecimiento espiritual e intelectual.

Aprovecha esta energía para aprender algo nuevo, planificar un viaje transformador o incluso iniciar un proyecto creativo que exprese tu autenticidad.

Consejo para Géminis

Tu mente es tu mejor aliada. Usa tu curiosidad como brújula y no temas dejar atrás lo que ya no resuena contigo.

3. Virgo

La Luna creciente en Acuario impacta directamente la zona de rutinas, salud y hábitos diarios de Virgo.

Has estado buscando equilibrio entre tus responsabilidades y tu bienestar, y este tránsito te muestra qué aspectos de tu vida necesitan un reajuste urgente.

Podrías sentir cansancio, estrés o incluso frustración con tu rutina actual. Sin embargo, esta fase te recuerda que los grandes cambios comienzan con pequeñas acciones.

Una nueva forma de organizar tu día, mejorar tu alimentación o incorporar prácticas de autocuidado puede marcar una diferencia enorme.

También es posible que surjan tensiones en el trabajo que te obliguen a replantearte la forma en que colaboras con los demás.

Consejo para Virgo

No intentes controlarlo todo. Libérate del perfeccionismo y da espacio a nuevas formas de equilibrio y bienestar.

Preguntas frecuentes sobre la Luna creciente

¿Qué significa la Luna creciente en astrología?

Es una fase de acción y decisión. Las intenciones sembradas durante la Luna Nueva comienzan a tomar forma, y el universo te reta a actuar con determinación.

¿Por qué la Luna creciente del 29 de octubre es tan especial?

Porque ocurre en Acuario, signo asociado con la innovación y la libertad. Su energía impulsa a romper límites y crear nuevos caminos.

¿Qué signos serán más desafiados por esta Luna?

Tauro, Géminis y Virgo serán los más influenciados, enfrentando decisiones clave en su vida profesional, personal y emocional.

¿Cómo aprovechar la energía de esta Luna?

Sé valiente, cambia lo que ya no funciona y da un paso hacia el futuro que realmente deseas construir.

