Otra vez se frustra en el Senado la aprobación del proyecto de ley de financiación del gobierno

Una vez más fracasó la votación para aprobar un proyecto de ley de financiación provisional que permita la reapertura del gobierno después de 28 días.

Por decimotercera ocasión, los republicanos no lograron convencer a los demócratas de respaldar el plan que les presentaron, pues ellos insisten en que se le garantice a la ciudadanía la extensión de los créditos fiscales al seguro médico.

“Los republicanos ni siquiera quieren hablar de arreglar la atención médica. Los estadounidenses están al borde de una crisis sanitaria como nunca antes hemos visto”, señaló Chuck Schumer, líder demócrata del Senado, antes de iniciar la votación.

El recuento de votos esta vez fue de 54 a favor y 45 en contra dejando en claro que a los demócratas ni siquiera los doblega la presión del mayor sindicato de empleados federales exigiendo la aprobación del proyecto, pues ya no recibieron su primer pago completo y los próximos podrían estar en peligro.

“Es hora de aprobar una resolución definitiva y poner fin a este cierre”, señaló la organización a través de un comunicado.

Sin embargo, sólo tres miembros del grupo demócrata votaron a favor de avanzar con el proyecto de ley: Catherine Cortez Masto, John Fetterman y Angus King, aunque este último figura como senador independiente.

Noticia en desarrollo…