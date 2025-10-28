Primera ministra japonesa nominará a Trump al Premio Nobel de la Paz, según Casa Blanca

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, nominará al presidente estadounidense, Donald Trump, para el Premio Nobel de la Paz, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Takaichi se comprometió el martes a construir una “nueva era dorada” de la alianza entre Japón y Estados Unidos junto con el presidente Donald Trump durante su primera reunión en Tokio.

Al comienzo de la reunión, Takaichi también dijo que la relación bilateral se ha convertido en “la mayor alianza del mundo”, al tiempo que elogió el papel de Trump en la promoción de la paz en el Medio Oriente.

Una fuente del gobierno japonés dijo que Takaichi tiene la intención de contarle a Trump su plan de recomendarlo para el Premio Nobel de la Paz.

Takaichi se suma así a la lista de líderes extranjeros aliados del mandatario republicano que han solicitado el galardón para Trump, en reconocimiento a su mediación en diversos conflictos internacionales, incluido el reciente acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.

Trump había mostrado abiertamente sus aspiraciones a obtener el premio este 2025, pero el galardón acabó en manos de la líder opositora venezolana María Corina Machado.

“La primera ministra japonesa Sanae Takaichi anunció la nominación del presidente para el Premio Nobel de la Paz”, dijo a la prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al concluir el encuentro privado entre Trump y Takaichi en Tokio.

Previamente, durante los comentarios iniciales de la reunión, abiertos a la prensa, la primera ministra conservadora alabó la labor de Trump en el alto el fuego entre Tailandia y Camboya, así como “el logro histórico sin precedentes” obtenido en Oriente Medio.

Durante su gira por Asia, Trump estuvo el domingo en Malasia, donde presenció la firma de un “acuerdo histórico” entre Tailandia y Camboya, que mantienen una disputa fronteriza, durante una ceremonia con los líderes de cada país con motivo de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Sigue leyendo:

· Trump dice que terminará las negociaciones comerciales con Canadá

· La difícil situación que enfrentan los agricultores en EE.UU. pone a prueba su apoyo a Trump

· La Corte Suprema aceptó considerar si la mayoría de los aranceles de Trump son legales